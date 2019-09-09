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كُتّاب وآراء
سقوط قتيل وإصابة أمنيّ في إطلاق للنار ببلجيكا
طالت رجل شرطة إصابات خطيرة وتوفى رجل آخر عقب حدوث إطلاق نار، اليوم الاثنين، في مدينة لييج البلجيكية.
ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية عن الشرطة المحلية القول إن رجال الشرطة كانوا يقومون بتفتيش الشخص، الذي كان بمفرده في مركبتهم، وذلك عندما أطلق النار على رأس أحد رجال الشرطة.
ورد زملاء رجل الشرطة بإطلاق النار على المعني بالأمر الذي توفى لاحقا.
وكتب عمدة المدينة، ويلي ديمير، تغريدة على تويتر قال فيها: "ضابط من شرطة لييج في حالة حرجة بعد القيام بتدخل"، وأضاف:" أقدم احترامي لشجاعة وإخلاص هؤلاء الرجال والنساء الذين يحمون ويخدمون مواطني لييج".