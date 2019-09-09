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الرئيسية | خارج الحدود | سقوط قتيل وإصابة أمنيّ في إطلاق للنار ببلجيكا

سقوط قتيل وإصابة أمنيّ في إطلاق للنار ببلجيكا

سقوط قتيل وإصابة أمنيّ في إطلاق للنار ببلجيكا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 13:30

طالت رجل شرطة إصابات خطيرة وتوفى رجل آخر عقب حدوث إطلاق نار، اليوم الاثنين، في مدينة لييج البلجيكية.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية عن الشرطة المحلية القول إن رجال الشرطة كانوا يقومون بتفتيش الشخص، الذي كان بمفرده في مركبتهم، وذلك عندما أطلق النار على رأس أحد رجال الشرطة.

ورد زملاء رجل الشرطة بإطلاق النار على المعني بالأمر الذي توفى لاحقا.

وكتب عمدة المدينة، ويلي ديمير، تغريدة على تويتر قال فيها: "ضابط من شرطة لييج في حالة حرجة بعد القيام بتدخل"، وأضاف:" أقدم احترامي لشجاعة وإخلاص هؤلاء الرجال والنساء الذين يحمون ويخدمون مواطني لييج".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Farid de USA الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:02
يا ربي ميكونشي مغربي!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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8
2 - عبده الاثنين 09 شتنبر 2019 - 14:02
إذا كان القاتل مسلما فهو إرهابي. أما إذا كان غير ذلك فهو مختل عقليا حسب التصنيف الغربي. و سنرى ما ستسفر عنه الأبحاث.
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-3
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