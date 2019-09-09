24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3507:0313:3016:5919:4721:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. تكاليف التعليم الخصوصي تعود إلى الواجهة مع انطلاق السنة الدراسيّة (5.00)

  2. فن صناعة مجسّمات السُّفن التِّذكارية ينشد الدعم والاهتمام بالمغرب (5.00)

  3. عربدة على متن "طاكسي" تورّط 4 أشخاص بسطات (5.00)

  4. "مركز أزرو" يثمّن الثروة السمكية بمياه السدود والأنهار المغربية (5.00)

  5. حملة طبية مجانية تشمل مئات المستفيدين في تزنيت‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ضبط شبكة كبيرة لتزوير العملات النقدية بالبرتغال

ضبط شبكة كبيرة لتزوير العملات النقدية بالبرتغال

ضبط شبكة كبيرة لتزوير العملات النقدية بالبرتغال
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:35

أعلنت وكالة "يوروبول" الأوروبية لإنفاذ القانون الاثنين، في لاهاي، تفكيك واحدة من أكبر شبكات تزوير العملات في أوروبا، وإلقاء القبض على خمسة أشخاص.

وأشارت تقارير إلى أنه جرى في كولومبيا توقيف رئيس الشبكة، وهو برتغالي لديه سجل إجرامي طويل.

ووفقا للوكالة الشرطية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي نسقت العملية، فقد تمت مصادرة أوراق مالية مزورة بقيمة تتجاوز 1.3 مليون يورو (1.43 مليون دولار) في كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال.

ويُعتقد أن هذه هي ثاني أكبر شبكة للتزوير تعمل عبر "الشبكة المظلمة"، وهي جزء من شبكة الإنترنت العالمية يصعب الوصول إليها وتُستخدم بصورة خاصة في الأنشطة الإجرامية.

ووفقا لليوروبول، فإن العصابة تنشط منذ عام 2017 ويُعتقد أنها قامت بتزوير 26 ألف ورقة نقدية، معظمها من فئة 50 يورو.

ووصف المحققون جودة الأوراق النقدية المزورة بأنها "عالية للغاية".

واستخدم المزورون أوراقا مؤمنة (بها سمات تجعلها تبدو كالحقيقية) وصورا ثلاثية الأبعاد وعلامات مائية وحبرا فوق بنفسجي لإنتاج الأوراق النقدية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.