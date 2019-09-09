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الرئيسية | خارج الحدود | الدنمارك: إلغاء زيارة ترامب كلف 592 ألف دولار

الدنمارك: إلغاء زيارة ترامب كلف 592 ألف دولار

الدنمارك: إلغاء زيارة ترامب كلف 592 ألف دولار
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 16:46

ذكر تقرير إخباري، الاثنين، أن الشرطة الدنماركية قد حددت تكاليف الزيارة التي كانت مقررة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الدولة الإسكندنافية، والتي ألغيت قبل فترة بسيطة من موعدها المقرر، بمبلغ 4 ملايين كرونر (592 ألف دولار).

وتضمنت النفقات تعويضات عن إجازات الموظفين الملغاة، بالإضافة إلى إلغاء الاستضافة التي كان مخططا لها، وتكاليف المعدات والوقت المستغرق في التخطيط، وذلك بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة العامة الدنماركية (دي. آر).

وأشارت إلى الوثائق التي تم الحصول عليها من الشرطة الوطنية الدنماركية، والمتعلقة بالتحضيرات لزيارة ترامب.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر أن يزور ترامب الدانمارك يومي 2 و3 من سبتمبر الجاري، وقام بإلغاء الزيارة قبل 12 يوما من الموعد المقرر لها.

وجاء إلغاء الزيارة بعد تصريحات ترامب التي تصدرت العناوين الرئيسية للأخبار، والتي تفيد بأنه مهتم بشراء غرينلاند، وهي منطقة تقع في القطب الشمالي وتتمتع بحكم شبه ذاتي.

إلا أن كبار السياسيين في غرينلاند، وفي الدنمارك أيضا، ومن بينهم رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، قالوا إن غرينلاند ليست للبيع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبده/ الرباط الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:34
ترامب رجل غني يمكنه تعويض الدانمارك خسارتها
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2 - السادمي الاثنين 09 شتنبر 2019 - 17:45
شوف الناس اللي معندهمش المال السايب، كل الريال محسوب وفين بلاصتو.... عاش المغرب مسروقا
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