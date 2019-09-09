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الرئيسية | خارج الحدود | محام يطالب "الأنتربول" بالقبض على فنان مصري

محام يطالب "الأنتربول" بالقبض على فنان مصري

محام يطالب "الأنتربول" بالقبض على فنان مصري
هسبريس - متابعة
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 21:30

بعد إلغاء عضويته من نقابة الفنانين المصريين، تقدم محامٍ مصري ببلاغ رسمي للنائب العام نبيل صادق، يطالب بإخطار "الإنتربول" لإدراج اسم الفنان عمرو واكد على اللائحة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة، خاصة أنه متواجد خارج البلاد.

واتهم المحامي طارق محمود في بلاغه، الفنان المغضوب عليه، بالتحالف مع جماعة الإخوان وتحريض الدول والجهات الخارجية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

وجاء في البلاغ، إن "المشكو اشترك في جميع الفعاليات والمؤتمرات المشبوهة التي تحرض ضد مصر وقيادتها، ويتلقى تمويلات مالية من تنظيم الإخوان الإرهابي لارتكابه جرائم ضد مصر".

وألغت نقابة الفنانين المصريين عضوية واكد ومعه خالد أبو النجا على، خلفية تواجدهما في إحدى جلسات "الكونغرس" الأمريكي وحديثهما عن الوضع السياسي والاجتماعي في مصر بشكل سيئ، حسب نقابة الفنانين.

كما سبق للفنان واكد أن أعلن رفضه تعديل الدستور، ودعا المصريين إلى الاتحاد في مواجهة التعديلات التي تكشف مسودتها منح الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي إمكانية البقاء في الحكم حتى 2034، وعبّر أيضا عن رفضه أحكام الإعدام التي نفذت في حق تسعة مدانين في قضية اغتيال النائب العام المصري.

وكان الممثل المصري كشف قبل أشهر أنه مهدد بالسجن لمدة ثماني سنوات فور عودته إلى مصر، ورفض السلطات المصرية تجديد جواز سفره، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة.

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