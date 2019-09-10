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الرئيسية | خارج الحدود | مطالب الحراك تتشبث برحيل حكومة بدوي عن تدبير الشأن الجزائري

مطالب الحراك تتشبث برحيل حكومة بدوي عن تدبير الشأن الجزائري

مطالب الحراك تتشبث برحيل حكومة بدوي عن تدبير الشأن الجزائري
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 14:00

طالب متظاهرون جزائريون، اليوم الثلاثاء، برحيل رئيس الحكومة نور الدين بدوي، مستنكرين خطاباته التي يتحدّث فيها عن الشأن السياسي، خاصة التي أعلن فيها استدعاء الهيئة الانتخابية في 15 شتنبر الجاري.

وخرج آلاف الجزائريين إلى الشّوارع الرّئيسية بالعاصمة، في مسيرة سلمية مواصلة للحراك، في أسبوعه الـ29، مردّدين: "الجنرالات إلى المزبلة" و"الجزائر ستنال الاستقلال" و"جزائر حرة ديمقراطية".

وردّد المتظاهرون، اليوم أيضا، شعار: "راهو جاي العصيان المدني"، معتبرين ذهاب السّلطة إلى انتخابات رئاسية، بهذه السّرعة، "محاولة للانقلاب على حراك الشّارع الذي لم تلب مطالبه بعد".

وتداولت الأوساط الإعلامية والسياسية في الجزائر ترجيح إعلان خبر تقديم نور الدين بدوي استقالته خلال الأيام القليلة المقبلة.

ورجّح الخبير الدستوري فوزي أوصديق استقالة حكومة بدوي قبل منتصف شهر شتنبر الجاري، قائلا: "تقتضي الأصول القانونية ومتطلبات الّشارع أن تكون الاستقالة قبل أي إجراء في العملية الانتخابية، بحكم أنها أحد التوصيات الصادرة عن الشّارع".

وأضاف أوصديق، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية،أن السلطة بحاجة إلى إثبات حسن نيتها، وامتصاص اندفاع الحراك الذي عاد بقوة مع ما يعرف بـ"الدّخول الاجتماعي" في الجزائر، إلى جانب أن الهيئة الانتخابية التي سيتم استدعاؤها ستضم شخصيات من الحراك، وبالتّالي يستحيل أن يتم قبول الخطوة قبل استقالة بدوي.

وكان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح دعا، أمس الإثنين في جلسة لمجلس الوزراء، إلى مناقشة مشروع قانون السّلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، مؤكدا ضرورة الذّهاب إلى الرّئاسيات للخروج بالبلاد من أزمتها.

في حين قال قايد صالح، رئيس أركان الجيش الذي حضر الجلسة، إن الانتخابات "بوابة أولى للخروج من الأزمة"، مضيفا: "حرصنا على الحفاظ على مؤسسات الدّولة وهيبتها".

وقالت وزارة الدّفاع الجزائرية في العدد الأخير من مجلة الجيش، في افتتاحيتها تحديدا، إن "زمن الإملاءات وصناعة الرؤساء في البلاد قد ولّى بلا رجعة"، مشيرة إلى أن "بعض القنوات التلفزيونية والأقلام المأجورة تتحامل على المؤسسة العسكرية".

واعتبر المصدر نفسه أن "هؤلاء يقومون بالترويج لمراحل انتقالية للوقوع في فخ الفراغ الدستوري، ومحاولة تغليط الرأي العام داخليا وخارجيا بأفكار مشبوهة ومسمومة، مستغلين في ذلك آمال وطموحات ومطالب الشعب المشروعة".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مغترب الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 14:25
متى ستنتقل عدوى "التطهير والمحاسبة" ...؟؟؟!!!
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2 - مواطن الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 14:48
زعما داك القايد صالح أقسح صنطيحة فالعالم حاليا

الجزائريين كيقولو ليه سير بحالك
وهو كي يقولليهم بالعربية غادي نديرو انتخابات بالدستور القديم و غادي ندوزو الرئيس ديالنا اللي غادي يخدم المصلحة ديال العسكر، وغادي نضيعوكم فواحد 2 ولا 3 ديال الأجيال اخرين ... وتلقاو راسكم من دابا واحد 20 عام زيرو بحال اليوم بحال غدا

عادي السيد كيدافع على راسو ... اذا سمح فالسلطة غادي يلقى راسو وبزاف ديال صحابو فالحاكم والمتابعات
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