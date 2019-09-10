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الرئيسية | خارج الحدود | تدافع في كربلاء يقتل مشاركين بـ"موكب عاشوراء"

تدافع في كربلاء يقتل مشاركين بـ"موكب عاشوراء"

تدافع في كربلاء يقتل مشاركين بـ"موكب عاشوراء"
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 14:29

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، سقوط قتلى وجرحى بين الشيعة المحيين لـ"زيارة عاشوراء" في مدينة كربلاء.

وأكدت الوزارة نفسها أن الحصيلة الأولية هي 16 قتيلا، إضافة إلى 75 من المصابين، بسبب التدافع الذي شهده موكب ضخم في المدينة القصية عن جنوب بغداد بحوالي 100 كيلومتر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - يوسف الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 14:44
الجهل يقود الى التهلكة،رغم كل وسائل التعلم والبحث عن المعرفة متوفر، لازالت العادات والتقاليد الخاطئة طاغية على عقول الكثير من الناس، اللّٰه يرد بهم .
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2 - سعيد الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 14:47
التخلف هو من اسقط ويسقط ضحايا ومعتقدات لا مبرر لها مصدرها بدع.
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3 - جريء الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 14:48
كلشي كيقلب على الجنة و لو على الجثث، اي جنة ستستقبل المجرمين!!!!؟؟؟؟
الشعوب الامية تؤمن بكل ما تسمعه، هاد كربلاء و هادشي راه مكاين في الدين حسب علمي.
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4 - benayad الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 14:56
لا ادري لماذا هذه التصرفات .ربما ان الشيعة يعشون اوهام العصر قبل الميلاد .هل هذه المناسبات تستحق بهذا الوزن من قتل وجرح .
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5 - Gala الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 14:57
لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فقه المسلمين في دينهم
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6 - كريمة الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 15:01
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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7 - ما هذا؟ الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 15:04
قمة التخلف والرجعية ،
من عبادة ربّ االعباد ،
إلى عبادة العباد .
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