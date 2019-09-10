تدافع في كربلاء يقتل مشاركين بـ"موكب عاشوراء"

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، سقوط قتلى وجرحى بين الشيعة المحيين لـ"زيارة عاشوراء" في مدينة كربلاء.

وأكدت الوزارة نفسها أن الحصيلة الأولية هي 16 قتيلا، إضافة إلى 75 من المصابين، بسبب التدافع الذي شهده موكب ضخم في المدينة القصية عن جنوب بغداد بحوالي 100 كيلومتر.