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ترامب يقيل بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي
الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 17:57
استقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون اليوم الثلاثاء من منصبه بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه طلب منه الاستقالة بسبب كثرة الخلافات السياسية معه.
وقال ترامب على تويتر "أبلغت جون بولتون الليلة الماضية بأنه لم تعد ثمة حاجة لخدماته في البيت الأبيض. اختلفت بشدة مع الكثير من اقتراحاته مثل آخرين في الإدارة".