حشود ضخمة من شيعة العراق يحتفلون بعاشوراء

هسبريس - رويترز

تجمعت حشود ضخمة من الشيعة العراقيين عند الأضرحة والمساجد في كربلاء اليوم الثلاثاء (10 سبتمبر) للاحتفال بذكرى عاشوراء السنوية.

ويوافق عاشوراء اليوم العاشر من شهر محرم القمري وذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي حفيد النبي محمد في العام 680 الميلادي، بالقرب من كربلاء.

ويحيي الشيعة الذكرى بطقوس عامة حاشدة، تتضمن أحيانا جلد النفس حتى إسالة الدماء أو إحداث جروح رابطين بين ذلك ومعاناة الإمام الحسين، الذي يرمز موته إلى النضال ضد القمع والطغيان.