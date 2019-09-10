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الرئيسية | خارج الحدود | حشود ضخمة من شيعة العراق يحتفلون بعاشوراء

حشود ضخمة من شيعة العراق يحتفلون بعاشوراء

حشود ضخمة من شيعة العراق يحتفلون بعاشوراء
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 18:40

تجمعت حشود ضخمة من الشيعة العراقيين عند الأضرحة والمساجد في كربلاء اليوم الثلاثاء (10 سبتمبر) للاحتفال بذكرى عاشوراء السنوية.

ويوافق عاشوراء اليوم العاشر من شهر محرم القمري وذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي حفيد النبي محمد في العام 680 الميلادي، بالقرب من كربلاء.

ويحيي الشيعة الذكرى بطقوس عامة حاشدة، تتضمن أحيانا جلد النفس حتى إسالة الدماء أو إحداث جروح رابطين بين ذلك ومعاناة الإمام الحسين، الذي يرمز موته إلى النضال ضد القمع والطغيان.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - احترم تحترم الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 18:54
كل انسان يبحث عن راحته النفسية في دين او اعتقاد,وكل واحد يظن انه على حق والاخرون مخطئون بدل ان يحترم مايومن به الاخرون.في 2019 اغلب الناس في جميع القارات تقدس المال وما تبقى تمثيل
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