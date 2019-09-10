أمريكا تعلن عقوبات جديدة على حماس و"داعش"

هسبريس - رويترز

قالت الولايات المتحدة إنها قررت اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على "مجموعة واسعة من الإرهابيين وأنصارهم"، منها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والحرس الثوري الإيراني، وذلك عشية الذكرى الثامنة عشر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن العقوبات تستهدف 15 قياديا وفردا وكيانا تابعين لجماعات منها حماس وتنظيما القاعدة والدولة الإسلامية والحرس الثوري الإيراني