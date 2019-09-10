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كُتّاب وآراء
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أمريكا تعلن عقوبات جديدة على حماس و"داعش"
الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 20:40
قالت الولايات المتحدة إنها قررت اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على "مجموعة واسعة من الإرهابيين وأنصارهم"، منها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والحرس الثوري الإيراني، وذلك عشية الذكرى الثامنة عشر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن العقوبات تستهدف 15 قياديا وفردا وكيانا تابعين لجماعات منها حماس وتنظيما القاعدة والدولة الإسلامية والحرس الثوري الإيراني
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - تونسي الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 20:50
امريكا دولة ضالمة ومجرمة تدعم اسرائيل ماديا ومعنويا . كما قال الله تعالى {أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ} صدق الله والعضيم
2 - الوجدي الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 20:50
فرق بين حماس وداعش فتنظيم داعش خلق من رحم أمريكا لتشويه الإسلام أما حماس فهي حركة مقاومة للاحتلال الاسرائيلي.
3 - القنيطري الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 20:59
العملة الوحيدة يجب أن تركعوا للصليبيين !! حكام العرب يركعوا ليحكموا !! فيئة كبيرة من العرب أغتسلت أدمغتهم وأصبح عندهم عقدة نقص بجانب الصليبيين فأركعوا بإقتناعات .....من أراد السلطة لابد أن يركع للصليبيين ومن له رائحة كرامة يتهم بالإرهابي من حاكمه أو يقتل جوعا مثل الفلسطينيين
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