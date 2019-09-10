عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

هسبريس - متابعة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن 118 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة (باب المغاربة) وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الاسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية قبل أن يخرجوا من جهة (باب السلسلة).

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.

وعادة ما تجري الاقتحامات على شكل مجموعات تقوم بجولات داخل المسجد، حيث تجري في الفترة الصباحية وفترة ما بعد صلاة الظهر.

وتتم هذه الاقتحامات من خلال (باب المغاربة) في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.