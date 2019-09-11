سانشيز يطالب بتسهيل تشكيل الحكومة في إسبانيا

هسبريس - إفي

طالب القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، من أحزاب المعارضة الرئيسية بـ"التوقف عن عرقلة الأمور والسماح بتشكيل حكومة تقدمية" بعد 4 أشهر من الانتخابات الأخيرة.

ولدى مثوله أمام الكونغرس الإسباني ليعرض تقريرا عن آخر قمم الاتحاد الأوروبي، قدم سانشيز مثالا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن التوزيع المؤسسي للاتحاد الأوروبي لتقديم هذا المطلب إلى القوى السياسية في الكونغرس.

وبعدما فشلت المفاوضات بين حزبه الاشتراكي العمالي و"أونيداس بوديموس"، من جديد، لم يشر سانشيز إلى هذه القضية، لكنه كرر طلبه للأحزاب بالسماح له بتشكيل حكومة.

جدير بالذكر أن الحزب الاشتراكي فاز بالانتخابات، التي أجريت في 28 أبريل الماضي، دون الوصول إلى الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، ومنذ ذلك الحين هناك مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص.

وإذا لم تتوصل الأحزاب الإسبانية إلى اتفاق قبل 23 شتنبر الجاري، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في 10 نونبر، وهي الرابعة في أقل من أربع أعوام.

وشدد سانشيز، اليوم الأربعاء، على أن إسبانيا يجب أن تتعامل مع "تحولات رئيسية"؛ وهذا هو السبب في أنه "من الضروري أن يبدأ عمل الهيئة التشريعية".