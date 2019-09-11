24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0513:2916:5719:4421:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. انتقادات ترافق تمويل الحكومة لصندوق الكوارث من جُيوب المغاربة (5.00)

  2. رابطة حقوقية تندد باحتكار الشركات الكبرى للصفقات (5.00)

  3. اللغة العربية جريمة وأد في واضحة النهار (5.00)

  4. السلطات تشمع ورشَين لصناعة "الميكا" بالمحمدية (5.00)

  5. حمودي: اللغة العربية وطن كبير .. وهذا رأيي في بلكبير والجابري (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | انتشار النيران يدفع إندونيسيا إلى صلاة الاستسقاء

انتشار النيران يدفع إندونيسيا إلى صلاة الاستسقاء

انتشار النيران يدفع إندونيسيا إلى صلاة الاستسقاء
هسبريس - رويترز
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 13:38

ذكرت وكالة "أنتارا" الرسمية للأنباء أن آلاف الإندونيسيين أدوا صلاة الاستسقاء في بلدات يخيم عليها الضباب في جزيرتي سومطرة وبورنيو، اليوم الأربعاء، مع اشتعال حرائق الغابات في ذروة موسم الجفاف.

وتستعر الحرائق في أنحاء من سومطرة وبورنيو منذ أكثر من شهر، وأرسلت الحكومة تسعة آلاف من أفراد الجيش والشرطة ووكالة مكافحة الكوارث لإخماد النيران.

وتشكو البلدان المجاورة لإندونيسيا دائما من الدخان المتصاعد من حرائق الغابات لديها؛ التي كثيرا ما يشعلها المزارعون بأنفسهم تمهيدا لزراعة أشجار النخيل والأشجار المستخدمة في صناعة الورق.

لكن إندونيسيا قالت، الأسبوع الحالي، إنه لا يجب إلقاء اللوم عليها، وإن الأقمار الصناعية رصدت حرائق في عدة بلدان مجاورة.

وشهدت عدة أنحاء من جنوب شرق آسيا طقسا جافا على نحو غير مألوف في الشهور القليلة الماضية، ومنها إندونيسيا التي شهدت مطرا شحيحا للغاية بسبب ظاهرة النينيو المناخية، وفقا لما أعلنته إدارة الأرصاد الجوية هناك.

وأدت بعض المجتمعات المحلية صلاة الاستسقاء على أمل انتهاء موسم الجفاف والضباب المصاحب له.

وأدى الآلاف في بيكانبارو، في إقليم رياو في سومطرة، صلاة الاستسقاء أمام مكتب الحاكم. وذكرت أنتارا أن الكثير منهم ارتدى أقنعة واقية من الدخان.

وقالت الوكالة إن صلاة الاستسقاء أقيمت في بلدات في كاليمانتان، التي تراجعت فيها جودة الهواء لمستويات مضرة بالصحة؛ مما دفع المدارس لإغلاق أبوابها.

وكتبت وكالة مكافحة الكوارث على "تويتر" أن السلطات تستخدم 37 طائرة هليكوبتر و239 مليون لتر من المياه لإخماد الحرائق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.