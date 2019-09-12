البابا يمهّد إعلان ميثاق عالمي للتعليم من الفاتيكان

هسبريس ـ مُتابعة

دعا البابا فرنسيس قيادات سياسية وثقافية ودينية، من مختلف أنحاء العالم، لحضور اجتماع في الفاتيكان، العام المقبل، بهدف الاتفاق على "ميثاق عالمي للتعليم" لإعداد النشء بصورة أفضل للتحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وقال الفاتيكان إن الاجتماع، الذي سيطلق عليه "تجديد التحالف التعليمي العالمي"، سيعقد في 14 ماي 2020 بالفاتيكان، وستسبقه مؤتمرات تتناول زوايا مختلفة.

ومن هذه الزوايا ترويج حقوق الانسان والسلام والحوار بين الأديان، والهجرة والتعاون الدولي واللاجئين، والعدالة الاقتصادية وحماية البيئة.

وقال البابا، في رسالة مصورة، إنه يأمل أن تستجيب لدعوته "شخصيات عامة موثوق بها مهتمة بمستقبل صغارنا". ولم يذكر الفاتيكان أي تفاصيل بخصوص المدعوين.