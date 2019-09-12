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الرئيسية | خارج الحدود | البابا يمهّد إعلان ميثاق عالمي للتعليم من الفاتيكان

البابا يمهّد إعلان ميثاق عالمي للتعليم من الفاتيكان

البابا يمهّد إعلان ميثاق عالمي للتعليم من الفاتيكان
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 12 شتنبر 2019 - 14:35

دعا البابا فرنسيس قيادات سياسية وثقافية ودينية، من مختلف أنحاء العالم، لحضور اجتماع في الفاتيكان، العام المقبل، بهدف الاتفاق على "ميثاق عالمي للتعليم" لإعداد النشء بصورة أفضل للتحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وقال الفاتيكان إن الاجتماع، الذي سيطلق عليه "تجديد التحالف التعليمي العالمي"، سيعقد في 14 ماي 2020 بالفاتيكان، وستسبقه مؤتمرات تتناول زوايا مختلفة.

ومن هذه الزوايا ترويج حقوق الانسان والسلام والحوار بين الأديان، والهجرة والتعاون الدولي واللاجئين، والعدالة الاقتصادية وحماية البيئة.

وقال البابا، في رسالة مصورة، إنه يأمل أن تستجيب لدعوته "شخصيات عامة موثوق بها مهتمة بمستقبل صغارنا". ولم يذكر الفاتيكان أي تفاصيل بخصوص المدعوين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مهندس مغربي الخميس 12 شتنبر 2019 - 14:52
لا يمكن ل اي ميثاق ان ينجح دون مؤطرين و نحن نعلم ان الاساتذة في المغرب هم اقل ناس مستوى و اكسلهم بقايا الجامعات المغربية الذي لم يقبلهم اي معهد بعد بكالوريا ولن بجيدو اي وظيفة تقبل بهم غير التعليم للاسف و الذي هو في المغرب مهنة من لا مهنة له لذالك لن تنجح اي خطة لتعليم في المغرب دون الحزم و عدم رضوخ للنقابات ولو ادى ذااك لطرد كل متكاسلين و سنة بيضاء ،، افضل سنة بيضاء على سنوات سوداء في التعليم
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-1
2 - الهرولة الى الفاتيكان الخميس 12 شتنبر 2019 - 15:19
مؤتمر ل اليهود الساميين والمسيحيين المتسامحين المتحضريين الطيبيين المتعلمين والمسلميين الارهابيين والمتسيخين المزواجين الهمج اسماء سميتموها ووثقتها الامم المتحدة لا لوم عليهم ما دمنا نقبل بها او ربما ندافع عنها اكثر منهم
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-4
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