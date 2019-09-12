لجنة مراقبة إنتاج النفط تقرر تمديد خفض الإنتاج

هسبريس ـ مُتابعة

قررت لجنة مراقبة انتاج النفط "أوبك +" تمديد خفض إنتاج النفط لدعم استقرار السوق.

وقالت اللجنة عقب اجتماعها بأبوظبي، اليوم الخميس، لبحث مستجدات سوق النفط إن " التزام الأعضاء باتفاق الخفض سجل نسبة 136 بالمئة حتى نهاية الشهر الماضي".

واتفقت اللجنة على استمرار التعاون والمناقشات وعقد اجتماع جديد في الرابع من ديسمبر المقبل في فيينا بمقر منظمة أوبك.

وذكر بيان صادر عن اللجنة أن معدلات النمو الاقتصادي العالمي وحركة التجارة تحتاج المراقبة ووضع سياسات لتحفيز الاقتصاد الكلي.

وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي إن "الامارات تؤكد التزامها بخفض الإنتاج كما هو متفق عليه حيث وصلت نسبة الالتزام لأعلى من مئة بالمئة ".

وأضاف أن انتاج الامارات من النفط سيكون ضمن اتفاق الخفض خلال الشهرين القادمين.

من جانبه، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان للصحفيين إن المملكة التزمت بخفض الإنتاج بأكثر من مئة بالمئة منذ بداية العام حتى غشت الماضي .

وأضاف: "ناقشت اللجنة وضع دول مثل ليبيا وفنزويلا وإيران وهناك جاهزية كبرى للتعامل مع أية ظروف للسوق" .

وأكمل الوزير السعودي: "سنراقب السوق حتى نهاية العام لمعرفة مدى حاجة السوق لخفض إضافي للإنتاج ونقرر ذلك في اجتماع ديسمبر المقبل".