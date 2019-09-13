الرئيس التونسي السابق بنعلي في مستشفى سعودي

هسبريس - رويترز

قال محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بنعلي، ضمن تصريح لرويترز، إن بنعلي يعاني أزمة صحية وتم نقله للمستشفى في السعودية، حيث يقيم في منفاه منذ "ثورة 2011" التي أطاحت به بعد 23 عاما من حكم البلاد.

وتجري تونس بعد غد الأحد انتخابات رئاسية مبكرة، بينما تواصل طريقها نحو الديمقراطية الكاملة منذ الاحتجاجات الشعبية التي أزاحت الرئيس بنعلي، البالغ 83 عاما، عن الحكم.

وهذه أول مرة منذ الإطاحة ببنعلي، قبل نحو 8 سنوات، يتحدث محاميه أو أسرته علنا عن حالته الصحية؛ بينما لم يصدر بنعلي بيانات منذ أن غادر إلى السعودية.

وقال منير بن صالحة، محامي بنعلي،"أبلغتني ابنته حليمة أنه نُقل للمستشفى، وهو يعاني زمة صحية لا علاقة لها بالسرطان، وحالته مستقرة الآن". ولم يعط بن صالحة مزيدا من التفاصيل عن وضع بن لي الصحي.

وفي 2011 قضت محكمة تونس على بنعلي بالسجن غيابيا لمدة 35 عاما، بتهم من الفساد المالي إلى التعذيب، وبعد ذلك قضت محكمة عسكرية بسجنه 20 عاما بسبب التحريض على القتل والنهب.