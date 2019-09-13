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الرئيسية | خارج الحدود | الجدل يلفّ دفن روبيرت موغابي في زيمبابوي

الجدل يلفّ دفن روبيرت موغابي في زيمبابوي

الجدل يلفّ دفن روبيرت موغابي في زيمبابوي
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 13 شتنبر 2019 - 17:35

أعلنت أسرة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي، اليوم الجمعة، أنه سيتم دفن الراحل في مقبرة "ناشيونال هيروز" في موعد لم يحدد بعد.

وقال الناطق باسم العائلة ليو موغابي: "يمكنني أن أؤكد أنه سيدفن في مقبرة الأبطال"، غير أنه أضاف أنه سيضطر إلى الانتظار حتى تؤكد القيادة التقليدية موعد الدفن، وهل ستقام جنازة عامة أم خاصة.

يأتي التأكيد بعد ما تواترت أنباء عن خلاف بين أسرة موغابي والحكومة بشأن المكان الذي سيوارى فيه الثرى.

وكانت حكومة زيمبابوي ذكرت، في البداية، أن موغابي سيدفن بعد غد الأحد في مقبرة "ناشيونال هيروز"، على قمة تل في العاصمة هراري، وهي مخصصة لدفن أعضاء النخبة الحاكمة.

ولكن أسرة موقابي قالت إنها تفضل أن يدفن، حسب رغبته، بجوار زوجته في منزله القروي في كوتاما، على بعد نحو 85 كيلومترا من هراري/

ومن المقرر إقامة جنازة رسمية، غدا السبت في ملعب الرياضات الوطني الذي يضم 60 ألف مقعد، حيث من المتوقع حضور عدد من القادة الأفارقة الحاليين والسابقين.

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