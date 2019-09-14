24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:07
|13:28
|16:55
|19:40
|20:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كيف انتصرت "الأرثوذكسية السنية" على تيارات وفرق في الإسلام؟
- الدخل الجزافي يقلق مهنيي "التاكسيات" قبل نيْل الحماية الاجتماعية
- تقرير: اعتماد "مخطط أليوتيس" يرفع من ناتج قطاع الصيد البحري
- هيئة حقوقية تدين "تهميش الحرفيِّين" في طانطان
- الترامي على طرق و"باركينات" عمومية يزعج ساكنة "بلانكا بيتش"
كيف انتصرت "الأرثوذكسية السنية" على تيارات وفرق في الإسلام؟ (1.00)
- ساركوزي: المغرب محور الاستقرار .. وتطور أوروبا رهين بالمملكة - (62)
- أساتذة التعاقد يختارون "التصعيد" ويرفضون الاقتطاع و"الفائض" - (59)
- التهور والتكوين والضغط .. ثالوث يُخلف فواجع حافلات المسافرين - (54)
- لائحة الوزراء المُغادرين لم تُحسَم .. العثماني ينتظر توجيهات الملك - (52)
- ضيف هسبريس: الوزير محمد بنعبد القادر يناقش خطة إصلاح الإدارة - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
القضاء البلجيكي يحقق في اتهام وزير بالفساد
ذكرت صحف بلجيكية، اليوم السبت، أن القضاء البلجيكي يحقق في اتهامات بالفساد ضد وزير الخارجية ديدييه رينديرز، المكلف بالقضاء في المفوضية الأوروبية المقبلة.
وقال رينديرز لوكالة الأنباء البلجيكية إن "لا علم له بتحقيق من هذا النوع"، وأوضح أنه طلب من محاميه الدفاع عن حقوقه ونفي الادعاءات التي نشرتها وسائل الإعلام.
من جهته، صرح جون هندريكس، الناطق باسم رينديرز لوكالة الأنباء البلجيكية "بيلغا" قائلا: "إنها على الأرجح فبركة جديدة مصدرها الرجل المؤذي نفسه الذي يحاول الإضرار بوزير الخارجي"ة.
وذكرت صحيفتا "ليكو" و"دي تييد" أنهما أبلغتا بالاتهامات التي أجبرت القضاء على فتح "تحقيق تمهيدي". وأطلق الاتهامات رجل أمن سابق في استخدامات المملكة، عمل لدى الوزير بين 2007 و2018.
وأكدت نيابة بروكسل للصحيفتين أن تحقيقا تمهيديا يجري. وستبت النيابة بعد انتهاء هذا التحقيق في حال توفر أدلة كافية في نقله إلى النيابة الفدرالية.
وديدييه رينديرز نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع، مرشح للمفوضية الأوروبية، وعهدت له الرئيسة الجديدة للمفوضية أورسولا فان دير لايين بالقضاء واحترام دولة القانون في الاتحاد الأوروبي وحماية المستهلكين.
ويفترض أن يستمع البرلمان الأوروبي للمرشحين لتولي مختلف المفوضيات قبل التصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الأوروبية خلال اجتماع عام من 21 إلى 24 أكتوبر.
وستبدأ جلسات الاستماع الأولى في 30 شتنبر، وسيحدد النواب الأوروبيون ما إذا كان المرشحون يمتلكون الكفاءة وجديرين بالثقة لشغل المناصب التي سيكلفون بها، وفي نهاية جلسات الاستماع يمكن رفض المرشح أو إعادة النظر في مهامه.
وفي 2014، اضطر رئيس المفوضية جان كلود يونكر، تحت ضغط البرلمان، ليطلب من سلوفينيا تقديم مرشح آخر بعد رفض النواب رئيسة الوزراء السابقة ألينكا براتوشيك، التي كانت مرشحة لمنصب نائب رئيس المفوضية مفوضة الطاقة؛ وحلت محلها فيوليتا بولك، لكن كمفوضة للنقل. وعهد بمنصب ناب رئيس المفوض إلى السلوفاكي ماروس سيركوفيتش.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
ونحن العرب أو بالأخص المغاربة لا يحاسب أي مسؤول مهما اختلس من المال العام أو ساد فسادا في وظيفته فلا حسيب ولا رقيب فيا ترى لماذا أهم المسلمون أم نحن أهم من يخاف الله أم نحن
من يعرف من هو هذا البلد ؟؟