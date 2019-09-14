استجواب الرئيس المعزول البشير يلاقي الرفض

هسبريس ـ مُتابعة

رفض القضاء السوداني، اليوم السبت، ملتمس دفاع الرئيس المعزول عمر البشير يقضي بإعادة استجوابه.

وذكرت وسائل إعلام سودانية أن دفاع الرئيس السابق السوداني تقدم خلال الجلسة الخامسة لمحاكمته، التي تجري وسط إجراءات أمنية مشددة بمعهد التدريب القضائي شرق العاصمة الخرطوم، بملتمس إعادة استجوابه في التهم الموجهة إليه.

وعللت المحكمة قرارها بأن طلب الدفاع لا يعيب الإقرار القضائي، باعتبار أن البينة في التهم الموجهة للبشير قد توفرت أمام المحكمة، وعليه فإن الطلب غير مقبول.

وكانت المحكمة وجهت للبشير، السبت الماضي رسميا، تهم "الثراء الحرام المشبوه، والتعامل بالنقد الأجنبي بصورة غير شرعية، بعد ضبط نقد أجنبي ومحلي بمقر إقامته بعد عزله".

وانطقلت أولى جلسات الرئيس المعزول عمر البشير في 19 غشت الماضي.