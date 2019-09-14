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رسميا .. دونالد ترامب يعلن مقتل حمزة بن لادن
السبت 14 شتنبر 2019 - 14:34
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، مقتل حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن الذي اعتبر خليفته على رأس "تنظيم القاعدة"، بعدما كانت وسائل إعلام أميركية نقلت خبر مقتله نهاية يوليوز الماضي.
وقال ترامب في بيان: "قتل حمزة بن لادن، المسؤول الكبير في القاعدة ونجل أسامة بن لادن، في عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها الولايات المتحدة بمنطقة واقعة بين أفغانستان وباكستان".