24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:2816:5519:4020:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. حجز أعداد مهمة من طائر الحسون بإقليم خنيفرة (5.00)

  2. المقايضة .. حيلة ناجعة في الأرجنتين زمن الأزمة (5.00)

  3. مكتب السكك يطلق عروضا بمناسبة الموسم الجديد (5.00)

  4. رضا الشامي يدخل على خطّ قضية هاجر الريسوني (1.50)

  5. كيف انتصرت "الأرثوذكسية السنية" على تيارات وفرق في الإسلام؟ (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | رسميا .. دونالد ترامب يعلن مقتل حمزة بن لادن

رسميا .. دونالد ترامب يعلن مقتل حمزة بن لادن

رسميا .. دونالد ترامب يعلن مقتل حمزة بن لادن
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 14 شتنبر 2019 - 14:34

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، مقتل حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن الذي اعتبر خليفته على رأس "تنظيم القاعدة"، بعدما كانت وسائل إعلام أميركية نقلت خبر مقتله نهاية يوليوز الماضي.

وقال ترامب في بيان: "قتل حمزة بن لادن، المسؤول الكبير في القاعدة ونجل أسامة بن لادن، في عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها الولايات المتحدة بمنطقة واقعة بين أفغانستان وباكستان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.