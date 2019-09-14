الرئيس المصري: "أحداث 2011" جاءت بالمخاطر

هسبريس ـ مُتابعة

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من "تكرار أحداث 2011"، التي أكد أنها "عرضت الدولة المصرية للعديد من المخاطر، أهمها إقامة سدود على نهر النيل"، في إشارة إلى بناء سد النهضة الإثيوبي.

وقال السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت، إن "مواقع التواصل الاجتماعي في 2011 ساهمت في تزييف الوعي عبر إقامة حركة في الشارع، فلما اتْحركْنا دفعنا وهندفع المزيد"، مشيرا إلى أنه لم يكن أبدًا لأي دولة أن تبني سدودًا على نهر النيل "لولا وجود 2011".

وأضاف رئيس مصر أن "التحرك الذي حدث في 2011، رغم أنه قام به شباب أنقياء وطنيون، إلا أنه فتح الباب أمام الإضرار بمصالح مصر، ومنها ما كان يحدث أن يتم بناء سدود على نهر النيل، وهو ما يشكل خطرا على مصر"، موردا أن "الخطر الأكبر أن يتكرر ما حدث في 2011 مرة أخرى".

وتابع المسؤول نفسه: "حالة التشكيك موجودة منذ فترة طويلة، ولدينا من يحاول دائما من يشكك في كل شيء، وبات هذا جزء من التركيبة النفسية لنا، وبقي لدينا ميل لجلد أنفسنا بشكل أو بآخر".

وحذر السيسي من خطورة التلاعب في الثقة بينه وبين الشعب، قائلًا إن "الجيش مؤسسة مغلقة وحساسة جدًا، ولا تشكيك فيها".

وأكد أن التنظيمات الخارجية تسعى لتدمير العلاقة بين الرئيس والشعب، قائلًا: "مركز العلاقة بيني وبينكم هو الثقة، وبالتالي يبحث الكثيرون على اللعب في الثقة".

وأضاف: "ما بيني وبين الشعب أكبر من المساءلة، وأنا لست أكبر من الرد على اتهامات أو كلام يوجه لي، لكن الحقيقة أكبر مني أنا شخصيًا".

وأشار الرئيس إلى استفادته من هذه الجلسة، مطالبًا المواطنين بالتركيز على الإنجازات، موضحًا أن كل "عملية تطوير قمنا بها تبعتها حملة لتدمير وطننا أو عمل إرهابي، ومن هنا أقول للمواطنين خذوا بالكم من بلدكم.. انتوا مستقبل ولادكم وشبابكم".

وكان السيسي أكد في وقت سابق اليوم أن هناك من يحاول تشويه الجيش المصري وهدفه الأساسي إسقاط الدولة المصرية، موضحاً أن الإرهاب هدفه إضعاف قدرة الدولة الوطنية.

وقال السيسي، في مداخلة خلال فعاليات المؤتمر، إن "الجيش المصري هو حائط الصد الأول والأخير للدولة المصرية، كما أن الجيش المصري هو مركز الثقل الحقيقي في المنطقة بالكامل".

وشدد السيسي على أنه لا يمكن أن نقبل الإساءة للجيش المصري في ظل ما تحقق من إنجازات، وما يمثله للدولة المصرية. وأضاف أن "الإرهاب هدفه ضرب مركز ثقل الدين، وهو الأمر الذي يعد بالغ الخطورة".

ووجه السيسي الحديث إلى الشعب المصري حول مواجهة العناصر الإرهابية قائلًا: "يا نسيبلهم الحكم، يا نواجه"، مشيرًا إلى أن الإرهاب يمكن أن يكون الوسيلة الأقل تكلفة لتخريب دولة بالكامل.

وأضاف: "لا نعلم الموجه الرئيسي للإرهابيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحداث 2011 كانت نقطة فاصلة في تاريخ الجماعات الإرهابية، كما أن الإرهاب بوابة خلفية لتفادي صدام دول كبرى".