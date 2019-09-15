حشود أمنية وعسكرية لتأمين الانتخابات في تونس

هسبريس - د.ب.أ

كشف متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية أمس السبت عن أن 70 ألف عنصر أمني سيشاركون في تأمين عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية المبكرة يوم غد الأحد، بالإضافة إلى 32 ألف عسكري أعلنت عنهم وزارة الدفاع.

وقال المتحدث خالد حيوني لوكالة الأنباء الالمانية (د. ب. أ) إن من بين 70 ألف عنصر امني، سيتم تعبئة 50 ألف من أجل تأمين مراكز الاقتراع والمشاركة في نقل المواد الانتخابية، وحماية ومراقبة كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية وعددهم 26، خلال أنشطتهم وزياراتهم.

وأوضح حيوني أن 20 ألف أمني سيؤمنون السير العادي لباقي المهام الأمنية بموازاة الموعد الانتخابي، بما في ذلك تأمين المنشآت العمومية والساحات العامة والتجارية وقطاع النقل والمستشفيات ومكافحة الارهاب والجريمة.

كما سيتولى الأمن نقل صناديق الاقتراع إلى 27 مركز تجميع وفرز في انحاء البلاد.

ويتجه حوالي سبعة ملايين ناخب إلى أكثر من 4500 مركز اقتراع داخل تونس في ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد، وهي الانتخابات الرابعة عموما منذ بدء انتقالها السياسي عام 2011 بما في ذلك انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 ثم التشريعية والرئاسية في 2014 والبلدية في 2018.

وقال حيوني "أخذنا بعين الاعتبار كل المخاطر الممكن حدوثها، وخصصنا كل الوسائل الممكنة للتدخل، وستكون مهمة الامنيين الحماية والتأمين في كنف الحياد التام، وقد تلقوا منذ 2011 تكوينا معمقا في ذلك".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري أفاد في وقت سابق لوسائل الاعلام المحلية عن تعبئة 32 ألف عسكري لتأمين مقرات هيئة الانتخابات ومحيط مراكز الاقتراع والتكفل بنقل المواد الانتخابية.

وقال زكري إن الوحدات العسكرية ستقوم أيضا بدورها في تأمين الحدود والتصدي لكل محاولات المساس من التراب التونسي.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها غدا عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت جرينيتش) وتغلق في تمام الساعة السادسة مساء.