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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يبحث "معاهدة دفاعية" بين أمريكا وإسرائيل

ترامب يبحث "معاهدة دفاعية" بين أمريكا وإسرائيل

ترامب يبحث "معاهدة دفاعية" بين أمريكا وإسرائيل
هسبريس - د .ب .أ
الأحد 15 شتنبر 2019 - 02:20

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث إمكانية الدفع قدما بمعاهدة دفاعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب عبر حسابه على تويتر.

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى أنه سيبحث مع نتنياهو فرص إبرام تلك المعاهدة بعد الانتخابات الإسرائيلية وعندما يلتقيان في الأمم المتحدة أواخر شتنبر.

يأتي ذلك بعد أن نفى نتنياهو مؤخرا تقريرا إعلاميا رجح قيام إسرائيل بزرع أجهزة تنصت تم العثور عليها في مواقع حساسة بواشنطن.

ووصف مكتب نتنياهو ما ورد في هذا التقرير بأنه "كاذب"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر المكتب: "هناك التزام طويل الأمد وتوجيه من الحكومة الإسرائيلية بعدم المشاركة في أي عمليات استخباراتية بالولايات المتحدة، ويتم تنفيذ هذه التعليمات بصرامة دون استثناء".

كانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية قد نقلت عن مسؤولين سابقين، يوم الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة خلصت خلال العامين الماضيين إلى أن إسرائيل ربما تكون مسؤولة عن وضع أجهزة تنصت مرتبطة بالهواتف النقالة قرب البيت الأبيض ومواقع أخرى في العاصمة الأمريكية.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو مؤيد قوي لإسرائيل ونتنياهو، إن تلك الاتهامات "يًصعب تصديقها".

وقال: "أنا لا أصدق ذلك ولا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا".

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