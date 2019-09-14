"التحالف" يعلن مواجهة تهديد أمن الطاقة العالمي

هسبريس - رويترز

قال التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل جماعة الحوثي باليمن إنه يحقق في هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط بالمملكة اليوم السبت أعلنت الجماعة مسؤوليتها عنهما وإنه سيواجه التهديدات "الإرهابية" لأمن الطاقة العالمي.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف في بيان إن "التحقيقات لازالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية".

وأضاف أن التحالف العسكري المدعوم من الغرب سيتخذ الإجراءات اللازمة "للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي".