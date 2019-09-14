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الرئيسية | خارج الحدود | "التحالف" يعلن مواجهة تهديد أمن الطاقة العالمي

"التحالف" يعلن مواجهة تهديد أمن الطاقة العالمي

"التحالف" يعلن مواجهة تهديد أمن الطاقة العالمي
هسبريس - رويترز
السبت 14 شتنبر 2019 - 21:41

قال التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل جماعة الحوثي باليمن إنه يحقق في هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط بالمملكة اليوم السبت أعلنت الجماعة مسؤوليتها عنهما وإنه سيواجه التهديدات "الإرهابية" لأمن الطاقة العالمي.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف في بيان إن "التحقيقات لازالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية".

وأضاف أن التحالف العسكري المدعوم من الغرب سيتخذ الإجراءات اللازمة "للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي".

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1 - كمالو السبت 14 شتنبر 2019 - 22:17
يجب تدمير البنية النفطية الإيرانية تدميرا كاملا وهو الحل الأوحد للقضاء على نظام الملالي عدو الأمة الإسلامية
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