24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0713:2816:5419:3820:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. حجز أعداد مهمة من طائر الحسون بإقليم خنيفرة (5.00)

  2. قنبلة في إقليم تاونات (5.00)

  3. السرطان يهدد رحاب (5.00)

  4. إدانة أمريكي بالبيدوفيليا عقب إعادته من المغرب (5.00)

  5. لشكر ينتقد "مدّ الرجعيّين" وينادي بدعم النساء من لدن اليساريّين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة الفرنسية تواجه محتجي "السترات الصفراء"

الشرطة الفرنسية تواجه محتجي "السترات الصفراء"

الشرطة الفرنسية تواجه محتجي "السترات الصفراء"
هسبريس - رويترز
السبت 14 شتنبر 2019 - 23:10

اشتبك مئات المحتجين مع الشرطة بمدينة نانت الفرنسية اليوم السبت مع عودة احتجاجات "السترات الصفراء" ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون للظهور من جديد بأنحاء البلاد.

وألقى بعض المحتجين مقذوفات على الشرطة التي ردت بإطلاق قنابل الغاز. وقال متحدث باسم الإدارة المحلية إن الشرطة ألقت القبض على 21 شخصا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مجموعات من المحتجين يحاولون اقتحام متاجر وشاحنات للشرطة عليها مدافع مياه تصل للموقع.

وبدأت مظاهرات السترات الصفراء احتجاجا على زيادات في ضرائب الوقود لكنها تطورت إلى احتجاجات ضد ماكرون وحكومته شابها العنف في بعض الأحيان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.