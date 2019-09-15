الشرطة الفرنسية تواجه محتجي "السترات الصفراء"

هسبريس - رويترز

اشتبك مئات المحتجين مع الشرطة بمدينة نانت الفرنسية اليوم السبت مع عودة احتجاجات "السترات الصفراء" ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون للظهور من جديد بأنحاء البلاد.

وألقى بعض المحتجين مقذوفات على الشرطة التي ردت بإطلاق قنابل الغاز. وقال متحدث باسم الإدارة المحلية إن الشرطة ألقت القبض على 21 شخصا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مجموعات من المحتجين يحاولون اقتحام متاجر وشاحنات للشرطة عليها مدافع مياه تصل للموقع.

وبدأت مظاهرات السترات الصفراء احتجاجا على زيادات في ضرائب الوقود لكنها تطورت إلى احتجاجات ضد ماكرون وحكومته شابها العنف في بعض الأحيان.