24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0713:2816:5419:3820:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. حجز أعداد مهمة من طائر الحسون بإقليم خنيفرة (5.00)

  2. قنبلة في إقليم تاونات (5.00)

  3. السرطان يهدد رحاب (5.00)

  4. إدانة أمريكي بالبيدوفيليا عقب إعادته من المغرب (5.00)

  5. لشكر ينتقد "مدّ الرجعيّين" وينادي بدعم النساء من لدن اليساريّين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | بومبيو يتهم إيران بالهجوم على منشأتين بالسعودية

بومبيو يتهم إيران بالهجوم على منشأتين بالسعودية

بومبيو يتهم إيران بالهجوم على منشأتين بالسعودية
هسبريس - رويترز
السبت 14 شتنبر 2019 - 22:55

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت إيران بمهاجمة معملين لتكرير النفط بالسعودية مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن وقال إن طهران تقوم بدبلوماسية كاذبة.

وقال بومبيو على تويتر "طهران وراء نحو 100 هجوم تعرضت لها السعودية في حين يتظاهر روحاني وظريف بانخراطهما في الدبلوماسية" مشيرا إلى رئيس إيران ووزير خارجيتها.

وأضاف "وسط كل تلك الدعوات لوقف التصعيد تشن إيران الآن هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - من يحتمي بأمريكا عريان السبت 14 شتنبر 2019 - 23:05
فما دور الآيليات الدفاعية الامريكية التي لم ترصد طائرات الحوتتيين .اضن ان امريكا تبيع للسعودية سلاح خردة بتمن باهض غير قادر ان يؤمن المنشآت الاقتصادية السعودية..الكل يقول من يحتمي بأمريكا عريان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
2 - متتبع السبت 14 شتنبر 2019 - 23:21
يريدون اشعال الحرب بين ايران و السعودية خطة امريكية و اسراءيلية لقتال المسلمين في ما بينهم.اكبر خطر يهدد العرب و المسلمين هو امريكا و اسراءيل . الهدف هو اضعاف و افقار كل الدول العربية و قتل اكبر عدد منهم و النتيجة هي الحصول على البترول.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.