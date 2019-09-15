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كُتّاب وآراء
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بومبيو يتهم إيران بالهجوم على منشأتين بالسعودية
السبت 14 شتنبر 2019 - 22:55
اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت إيران بمهاجمة معملين لتكرير النفط بالسعودية مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن وقال إن طهران تقوم بدبلوماسية كاذبة.
وقال بومبيو على تويتر "طهران وراء نحو 100 هجوم تعرضت لها السعودية في حين يتظاهر روحاني وظريف بانخراطهما في الدبلوماسية" مشيرا إلى رئيس إيران ووزير خارجيتها.
وأضاف "وسط كل تلك الدعوات لوقف التصعيد تشن إيران الآن هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - من يحتمي بأمريكا عريان السبت 14 شتنبر 2019 - 23:05
فما دور الآيليات الدفاعية الامريكية التي لم ترصد طائرات الحوتتيين .اضن ان امريكا تبيع للسعودية سلاح خردة بتمن باهض غير قادر ان يؤمن المنشآت الاقتصادية السعودية..الكل يقول من يحتمي بأمريكا عريان.
2 - متتبع السبت 14 شتنبر 2019 - 23:21
يريدون اشعال الحرب بين ايران و السعودية خطة امريكية و اسراءيلية لقتال المسلمين في ما بينهم.اكبر خطر يهدد العرب و المسلمين هو امريكا و اسراءيل . الهدف هو اضعاف و افقار كل الدول العربية و قتل اكبر عدد منهم و النتيجة هي الحصول على البترول.
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