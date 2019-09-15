وزير الطاقة السعودي: الهجمات عطلت إنتاج "أرامكو"

هسبريس - رويترز

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الأحد بالتوقيت المحلي إن الهجمات على منشأتي نفط بالسعودية عطلت جزئيا إنتاج الخام والغاز بأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وقال الوزير في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن الهجمات على منشأتي شركة أرامكو في بقيق وخريص عطلت إمدادات الخام للشركة بنحو 5.7 مليون برميل يوميا أو نحو 50 بالمئة من إنتاجها.

وقال الوزير إن جزءا سيعوض بالسحب من مخزونات النفط لدى أرامكو.