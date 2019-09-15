24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
15/09/2019
الأيام القادمة
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:07
|13:28
|16:54
|19:38
|20:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
- كيف انتصرت "الأرثوذكسية السنية" على تيارات وفرق في الإسلام؟
- الدخل الجزافي يقلق مهنيي "التاكسيات" قبل نيْل الحماية الاجتماعية
- تقرير: اعتماد "مخطط أليوتيس" يرفع من ناتج قطاع الصيد البحري
- الترامي على طرق و"باركينات" عمومية يزعج ساكنة "بلانكا بيتش"
- "الإيداع والتدبير" يؤكد التشبث بالحكامة والشفافية
لشكر ينتقد "مدّ الرجعيّين" وينادي بدعم النساء من لدن اليساريّين (5.00)
- منظمة أجنبية تراسل الملك وتطالب بمليار سنتيم - (60)
- التهور والتكوين والضغط .. ثالوث يُخلف فواجع حافلات المسافرين - (60)
- تقرير رسمي يقتفي أثر الفساد المالي لجماعات ترابية في المغرب - (58)
- كيف انتصرت "الأرثوذكسية السنية" على تيارات وفرق في الإسلام؟ - (45)
- لشكر ينتقد "مدّ الرجعيّين" وينادي بدعم النساء من لدن اليساريّين - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
وزير الطاقة السعودي: الهجمات عطلت إنتاج "أرامكو"
السبت 14 شتنبر 2019 - 23:40
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الأحد بالتوقيت المحلي إن الهجمات على منشأتي نفط بالسعودية عطلت جزئيا إنتاج الخام والغاز بأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وقال الوزير في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن الهجمات على منشأتي شركة أرامكو في بقيق وخريص عطلت إمدادات الخام للشركة بنحو 5.7 مليون برميل يوميا أو نحو 50 بالمئة من إنتاجها.
وقال الوزير إن جزءا سيعوض بالسحب من مخزونات النفط لدى أرامكو.