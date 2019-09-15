24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:07
|13:28
|16:54
|19:38
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كيف انتصرت "الأرثوذكسية السنية" على تيارات وفرق في الإسلام؟
- الدخل الجزافي يقلق مهنيي "التاكسيات" قبل نيْل الحماية الاجتماعية
- تقرير: اعتماد "مخطط أليوتيس" يرفع من ناتج قطاع الصيد البحري
- الترامي على طرق و"باركينات" عمومية يزعج ساكنة "بلانكا بيتش"
- "الإيداع والتدبير" يؤكد التشبث بالحكامة والشفافية
لشكر ينتقد "مدّ الرجعيّين" وينادي بدعم النساء من لدن اليساريّين (5.00)
- التهور والتكوين والضغط .. ثالوث يُخلف فواجع حافلات المسافرين - (61)
- منظمة أجنبية تراسل الملك وتطالب بمليار سنتيم - (60)
- تقرير رسمي يقتفي أثر الفساد المالي لجماعات ترابية في المغرب - (58)
- كيف انتصرت "الأرثوذكسية السنية" على تيارات وفرق في الإسلام؟ - (45)
- لشكر ينتقد "مدّ الرجعيّين" وينادي بدعم النساء من لدن اليساريّين - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مشاركة شعبية محدودة في مراسم تأبين "موغابي"
قرر عدد قليل من سكان زيمبابوي المشاركة في مراسم تأبين عامة لرئيس البلاد الراحل روبرت موغابي أقيمت السبت، في ملعب الرياضات الوطني، بالعاصمة هراري.
وتصل سعة الملعب إجمالا إلى 60 ألف مقعد، وكان ثلثا المقاعد خاويا أثناء المراسم.
وشارك في مراسم التأبين اليوم 11 من الزعماء الأفارقة، أشادوا بمناقب موغابي ودوره في مكافحة الاستعمار، وحصول زيمبابوي على الاستقلال.
وأحضر حزب "زانو-بي إف" معظم المشاركين في مراسم التأبين بالحافلات إلى هراري من المناطق الريفية المحيطة بالعاصمة, وكانوا يرتدون قمصانا (تي شيرت) تحمل صور الرئيس الحالي للبلاد إيمرسون منانجاجوا.
وقال أحد المشاركين، ويدعى روجاري مويو، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تلقينا تعليمات بارتداء القمصان". وجاء مويو من قرية مهوندورو التي تبعد حوالي 60 كيلومترا عن هراري.
وقد تمثل القمصان التي تحمل صورة منانجاجوا، الذي كان أطاح بموغابي من سدة الحكم في انقلاب عسكري قبل عامين، نوعا من التحدي لأسرة الرئيس الراحل، لا سيما في ظل الخلاف الذي دار بينها وبين قيادة حزب "زانو بي إف" بشأن موقع دفن الجثمان.
وبعد أيام من الشد والجذب، تقرر دفن الجثمان الشهر المقبل، بعدما كان ذلك مقررا الأحد، وذلك لإعطاء الفرصة لإقامة ضريح لموغابي في مقبرة "ناشيونال هيروز" بهراري.
وبدلا من ذلك، سيتم نقل جثمان موغابي، الذي توفي في مستشفى بسنغافورة الأسبوع الماضي عن 95 عاما، إلى مسقط رأسه في زفيمبا يوم الأحد لإقامة طقوس جنائزية تقليدية تسبق الدفن.