قادة أفارقة يتعهدون بمليار دولار لمكافحة الإرهاب

هسبريس - د .ب .أ

أعلن رئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري، السبت، أن قادة غرب أفريقيا سيتعهدون بمليار دولار لمكافحة الإرهاب ضمن خطة العمل المخصصة للفترة من 2020 إلى 2024.

وأضاف كابوري أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ستقود جهود مكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا اعتبارا من الآن"، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.

كانت هجمات المسلحين المتشددين قد أسفرت عن مقتل 11 ألف شخص في بوركينا فاسو ومالي والنيجر خلال الأعوام الأربعة الماضية من خلال تنفيذ أكثر من ألفي هجوم، حسبما قال رئيس مفوضية إيكواس، جان كلود كاسي برو.