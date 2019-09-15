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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة أرملة الرئيس التونسي الراحل قائد السبسي

وفاة أرملة الرئيس التونسي الراحل قائد السبسي

وفاة أرملة الرئيس التونسي الراحل قائد السبسي
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 15 شتنبر 2019 - 08:48

توفيت الأحد شدليّة قائد السبسي (83 عاما) أرملة الرئيس الباجي قائد السبسي في يوم بدأ فيه التونسيون الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد.

وكتب نجلها حافظ قائد السبسي على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك "انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شدلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي".

وفي تصريح نادر لها لمجلة "ليديرز" (الخاصة) في 2014، قالت شدلية، المرأة التي تصف بالأنيقة والكتومة، إنها كانت "تتناقش مع الباجي في كل شيء، وكان يطلب رأيي".

وتوفي السبسي يوم 25 يوليوز الفائت عن عمر 92 عاما تزامنا مع احتفال البلاد بعيد الجمهورية ودفعت وفاته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية.

وينص الدستور التونسي على أن تنظم الانتخابات الرئاسية في حال وفاة الرئيس خلال تسعين يوما.

وللسبسي ابنتان وابنين من بينهم حافظ قائد السبسي الذي تولى إدارة حزب "نداء تونس" ودخل في صراعات سياسية محتدمة مع رئيس الحكومة والمرشح للرئاسية يوسف الشاهد.

وبدأت الأحد في تونس مهد الربيع العربي، انتخابات مبكرة دُعي إليها أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار رئيس، في استحقاق يشهد منافسة غير مسبوقة.

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