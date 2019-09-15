بن صالح: إجراء الرئاسيات الجزائرية في 12 دجنبر

هسبريس - د.ب.أ

أعلن الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الخميس الموافق 12 دجنبر المقبل.

وأعلن بن صالح، في خطاب موجه إلى الأمة اليوم الأحد، استدعاء الهيئة الناخبة (مجموع الناخبين من المواطنين)، استعدادا للانتخابات الرئاسية.

كان بن صالح وقّع، السبت، على القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات؛ بعد "استيفاء كل الإجراءات التي ينص عليها الدستور، وبعد أن بلغ المجلس الدستوري رأيه حولها لرئيس الدولة".

كما أنهى بن صالح مهام فؤاد مخلوف، الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وجرى، اليوم أيضا، تزكية محمد شرفي، وزير العدل الأسبق، رئيسا للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، قد صرح، في وقت سابق، بأنه "من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة في 15 شتنبر"؛ من أجل إجراء "الانتخابات الرئاسية، التي تعد مطلبا شعبيا، في آجال معقولة".