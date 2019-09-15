24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:07
|13:28
|16:54
|19:38
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المنتخب الإسباني يحرز لقب كأس العالم لكرة السلة
- غضب تجار سوق إنزكان
- شرطة مراكش تحقق في شكاية بجماعة العطاوية
- طفل يرفع حصيلة "حادثة الرشيدية" إلى 29 قتيلا
- أمن فاس يضبط شحنة "إكستازي" على متن حافلة
"ندوة تفاعلية" تطالب بمركز وطني لمحاربة آفة الانتحار في المغرب (5.00)
جطو يرصد افتقار غُرف الجراحة بالمستشفيات إلى السلامة الصحية (5.00)
- الاستغناء عن استمارة المعلومات بالبوابات الحدودية - (108)
- تصنيف جديد: المغرب يغيب عن قائمة أفضل 500 جامعة في العالم - (105)
- الوزير بنعبد القادر يكشف عن مشروع "المصالحة بين الإدارة والمواطن" - (87)
- هل ترسل "تقارير جطو" وزراء إلى خارج "حكومة العثماني" المقبلة؟ - (62)
- وزارة التربية تنفي جلب أساتذة من السنغال لتدريس اللغات والعلوم - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بن صالح: إجراء الرئاسيات الجزائرية في 12 دجنبر
أعلن الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الخميس الموافق 12 دجنبر المقبل.
وأعلن بن صالح، في خطاب موجه إلى الأمة اليوم الأحد، استدعاء الهيئة الناخبة (مجموع الناخبين من المواطنين)، استعدادا للانتخابات الرئاسية.
كان بن صالح وقّع، السبت، على القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات؛ بعد "استيفاء كل الإجراءات التي ينص عليها الدستور، وبعد أن بلغ المجلس الدستوري رأيه حولها لرئيس الدولة".
كما أنهى بن صالح مهام فؤاد مخلوف، الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وجرى، اليوم أيضا، تزكية محمد شرفي، وزير العدل الأسبق، رئيسا للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.
كان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، قد صرح، في وقت سابق، بأنه "من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة في 15 شتنبر"؛ من أجل إجراء "الانتخابات الرئاسية، التي تعد مطلبا شعبيا، في آجال معقولة".