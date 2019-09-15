24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0713:2816:5419:3820:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. نخبة جديدة من الكفاءات..فقط؟ (5.00)

  2. "ندوة تفاعلية" تطالب بمركز وطني لمحاربة آفة الانتحار في المغرب (5.00)

  3. جطو يرصد افتقار غُرف الجراحة بالمستشفيات إلى السلامة الصحية (5.00)

  4. حافلة صدئة تتحول إلى ملجأ لعائلات سورية نازحة (5.00)

  5. تهريب طائر الحسّون يورّط شخصين بضواحي وزّان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | نتائج أولية: الأكاديمي قيس سعيد يتصدر الانتخابات الرئاسية التونسية

نتائج أولية: الأكاديمي قيس سعيد يتصدر الانتخابات الرئاسية التونسية

نتائج أولية: الأكاديمي قيس سعيد يتصدر الانتخابات الرئاسية التونسية
هسبريس من الرباط
الأحد 15 شتنبر 2019 - 21:10

تصدر الأكاديمي المستقل، قيس سعيد (61 سنة)، نتائج استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية التي أجريت اليوم الأحد في مكاتب الاقتراع.

وأجرت الاستطلاع مؤسسة "سيغما كونساي" بالتوازي مع عملية الاقتراع اليوم مؤكدة أن مرور سعيد إلى الدور الثاني مع المرشح نبيل القروي الموقوف في السجن أصبح أمرا حتميا، وأن هامش الخطأ ضيق في الاستطلاع.

وقال قيس سعيد، لـ"راديو موازييك" إن استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم تشير إلى تقدمه بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات.

وأضاف الأكاديمي التونسي أن فوزه يلقى مسؤولية كبيرة لتحويل الإحباط إلى أمل وهو يمثل خطوة جديدة في تاريخ تونس فهو كثورة جديدة.

ويمثل فوز قيس سعيد ونبيل القروي تحولا كبيرا ودراميا في المشهد السياسي ولطمة للأحزاب السياسية الكبرى.

وسعيد هو أستاذ قانون دستوري متقاعد وبرز بشكل خاص بعد ثورة 2011 في المنابر الإعلامية بفصاحته في اللغة العربية.

والقروي موقوف في السجن منذ 23 غشت الماضي لتهم ترتبط بتهرب ضريبي وتبييض أموال كما لم يتسن له قيادة حملته الانتخابية والمشاركة في المناظرة التلفزيونية مع بقية المرشحين الـ26.

وبدأ أنصار المرشح الرئاسي نبيل القروي الموقوف في السجن بالاحتفال أمام مقر حملته الانتخابية مباشرة بعد غلق مكاتب الاقتراع اليوم الأحد.

من جهتها أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت الأحد بلغت 45,02 %.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي إن "النسبة مقبولة وكنا نأمل أن تكون أكبر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.