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أنقرة تعلن ارتفاع البطالة إلى نسبة 13% في تركيا
الاثنين 16 شتنبر 2019 - 13:55
أعلنت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الاثنين، ارتفاع نسبة البطالة في يونيو الماضي بنسبة 8ر2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 13%.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الهيئة أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع في يونيو، على أساس سنوي، بواقع 938 ألفا ليصل إلى أربعة ملايين و253 ألفا.
وأوضحت البيانات الرسمية نفسها أن نسبة البطالة ارتفعت في يونيو بنسبة 2ر0% مقارنة بشهر ماي من هذه السنة.
وأظهر المصدر ذاته أن البطالة في صفوف الشباب سجلت نسبة 8ر24%، بارتفاع يناهز 4ر5%.