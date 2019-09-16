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الرئيسية | خارج الحدود | قوات إسرائيلية تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية

قوات إسرائيلية تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية

قوات إسرائيلية تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 16 شتنبر 2019 - 11:47

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن قوات الكيان العبري اعتقلت، الليلة الماضية، 19 فلسطينيا بالضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه يشتبه في ضلوع المعتقلين ضمن أعمال معادية للاحتلال، ولم تذكر ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل، بصورة شبه يومية، فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن"، في إشارة لاستهداف تل أبيب لعناصر المقاومة.

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