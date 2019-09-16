24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:41
|07:08
|13:27
|16:53
|19:37
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المنتخب الإسباني يحرز لقب كأس العالم لكرة السلة
- غضب تجار سوق إنزكان
- شرطة مراكش تحقق في شكاية بجماعة العطاوية
- طفل يرفع حصيلة "حادثة الرشيدية" إلى 29 قتيلا
- أمن فاس يضبط شحنة "إكستازي" على متن حافلة
هل ترسل "تقارير جطو" وزراء إلى خارج "حكومة العثماني" المقبلة؟ (5.00)
"ندوة تفاعلية" تطالب بمركز وطني لمحاربة آفة الانتحار في المغرب (5.00)
- الاستغناء عن استمارة المعلومات بالبوابات الحدودية - (116)
- الوزير بنعبد القادر يكشف عن مشروع "المصالحة بين الإدارة والمواطن" - (100)
- هذه التفاصيل الكاملة لإلغاء "جذاذة السفر" بالمعابر الحدودية للمغرب - (78)
- هل ترسل "تقارير جطو" وزراء إلى خارج "حكومة العثماني" المقبلة؟ - (74)
- لجنة "الكاف" ترفض "طعن" الوداد وتتوّج الترجي بدوري أبطال إفريقيا - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تقدم سعيد والقروي في فرز أصوات رئاسيات تونس
كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقدم المرشحين قيس سعيد (مستقل)، ونبيل القروي عن حزب (قلب تونس) في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي جرت أمس الأحد بتونس، وذلك بعد احتساب 27 بالمائة من محاضر الفرز.
وأوضحت الهيئة في المعطيات، التي أعلنت عنها اليوم الاثنين وفق آخر تحيين للنتائج، أنه بعد احتساب 27 بالمائة من محاضر الفرز في كافة الدوائر الانتخابية تقدم المرشح قيس سعيد الذي حصل إلى حد الآن على 19 بالمائة من الأصوات يليه نبيل القروي بنسبة 14,9 بالمائة.
ويأتي في المرتبة الثالثة في قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وفق ذات المعطيات، عبد الفتاح مورو (من حركة النهضة) الذي حصل بعد احتساب أكثر من ربع محاضر الفرز على 13,1 بالمائة من الأصوات، يليه عبد الكريم الزبيدي (وزير الدفاع السابق) بنسبة 9,6 بالمائة ثم يوسف الشاهد رئيس الحكومة بـ 7,4 بالمائة، فالصافي سعيد بنسبة 6,6 بالمائة.
ويتذيل القائمة تباعا كل من سلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ثم سليم الرياحي وحاتم بولبيار بنسبة 0,1 بالمائة.
وكان استطلاع لرأي الناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع أنجزته مؤسسة "سيغما كونساي" قد كشف مساء أمس الأحد، أن المرشح المستقل قيس سعيد، ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، سيخوضان الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وبحسب نتائج ذات الاستطلاع فإن قيس سعيد سيحصل على حوالي 19.5 في المائة من أصوات الناخبين، فيما سيحصل نبيل القروي صاحب قناة "نسمة" التلفزيونية المتابع في قضية غسيل أموال على نسبة 15.5 في المائة.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي جرت أمس 45.02 في المائة داخل البلاد، وفق ما أفادت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي أشارت إلى أن هذه النسبة بلغت 19.7 في المائة بالنسبة للتونسيين المقيمين في الخارج.
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، في لقاء صحافي بتونس العاصمة، بأن عدد الأصوات بلغ 3 ملايين و10 آلاف و908 أصوات، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة ارتفعت بشكل إيجابي في الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع، وتعتبر "مقبولة".
وشارك 26 مرشحا، انسحب منهم اثنان، في الحملة الانتخابية، على مدى أسبوعين، من أجل استقطاب أصوات أزيد من سبعة ملايين تونسي مسجلين في اللوائح الانتخابية.
كما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنه سيتم في وقت لاحق اليوم الاثنين، الإعلان عن النتائج الأولية الرسمية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية بعد الانتهاء من الطعون، أي يوم 21 أكتوبر المقبل.
يذكر أنه في حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة للأصوات (أكثر من 50 في المائة) في الجولة الأولى، سيتم تنظيم جولة ثانية بعد أسبوعين من إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
لم أصوت طوال عمري في أي نوع من الإنتخابات العبثية في بلادي وقد قاربت الستين سنة لأنني أعلم علم اليقين أن التنافس بين الأحزاب يكون تنافسا على الكراسي الفاخرة الوثيرة وما تحققه لصاحبها من رغد الحياة ولا تتنافس من أجل تطبيق برامجها أو من أجل الحكم، لأن الحكم في يد القصر ورجاله، خلف الكواليس
انشر مشكورا
لم أصوت طوال عمري في أي نوع من الإنتخابات العبثية في بلادي وقد قاربت الستين سنة لأنني أعلم علم اليقين أن التنافس بين الأحزاب يكون تنافسا على الكراسي الفاخرة الوثيرة وما تحققه لصاحبها من رغد الحياة ولا تتنافس من أجل تطبيق برامجها أو من أجل الحكم، لأن الحكم في يد القصر ورجاله، خلف الكواليس
انشر مشكورا