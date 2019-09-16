تقدم سعيد والقروي في فرز أصوات رئاسيات تونس

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقدم المرشحين قيس سعيد (مستقل)، ونبيل القروي عن حزب (قلب تونس) في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي جرت أمس الأحد بتونس، وذلك بعد احتساب 27 بالمائة من محاضر الفرز.

وأوضحت الهيئة في المعطيات، التي أعلنت عنها اليوم الاثنين وفق آخر تحيين للنتائج، أنه بعد احتساب 27 بالمائة من محاضر الفرز في كافة الدوائر الانتخابية تقدم المرشح قيس سعيد الذي حصل إلى حد الآن على 19 بالمائة من الأصوات يليه نبيل القروي بنسبة 14,9 بالمائة.

ويأتي في المرتبة الثالثة في قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وفق ذات المعطيات، عبد الفتاح مورو (من حركة النهضة) الذي حصل بعد احتساب أكثر من ربع محاضر الفرز على 13,1 بالمائة من الأصوات، يليه عبد الكريم الزبيدي (وزير الدفاع السابق) بنسبة 9,6 بالمائة ثم يوسف الشاهد رئيس الحكومة بـ 7,4 بالمائة، فالصافي سعيد بنسبة 6,6 بالمائة.

ويتذيل القائمة تباعا كل من سلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ثم سليم الرياحي وحاتم بولبيار بنسبة 0,1 بالمائة.

وكان استطلاع لرأي الناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع أنجزته مؤسسة "سيغما كونساي" قد كشف مساء أمس الأحد، أن المرشح المستقل قيس سعيد، ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، سيخوضان الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

وبحسب نتائج ذات الاستطلاع فإن قيس سعيد سيحصل على حوالي 19.5 في المائة من أصوات الناخبين، فيما سيحصل نبيل القروي صاحب قناة "نسمة" التلفزيونية المتابع في قضية غسيل أموال على نسبة 15.5 في المائة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي جرت أمس 45.02 في المائة داخل البلاد، وفق ما أفادت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي أشارت إلى أن هذه النسبة بلغت 19.7 في المائة بالنسبة للتونسيين المقيمين في الخارج.

وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، في لقاء صحافي بتونس العاصمة، بأن عدد الأصوات بلغ 3 ملايين و10 آلاف و908 أصوات، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة ارتفعت بشكل إيجابي في الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع، وتعتبر "مقبولة".

وشارك 26 مرشحا، انسحب منهم اثنان، في الحملة الانتخابية، على مدى أسبوعين، من أجل استقطاب أصوات أزيد من سبعة ملايين تونسي مسجلين في اللوائح الانتخابية.

كما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنه سيتم في وقت لاحق اليوم الاثنين، الإعلان عن النتائج الأولية الرسمية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية بعد الانتهاء من الطعون، أي يوم 21 أكتوبر المقبل.

يذكر أنه في حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة للأصوات (أكثر من 50 في المائة) في الجولة الأولى، سيتم تنظيم جولة ثانية بعد أسبوعين من إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى.