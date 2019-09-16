بيونغ يانغ تمهّد لإجراء "حوار قريب" مع واشنطن

هسبريس - إفي

قال ممثل للنظام الكوري الشمالي، اليوم الاثنين، إن المفاوضات بشأن نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد تُستأنف في غضون أسابيع قليلة.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية الكورية الشمالية (KCNA)، ذكر المدير العام لإدارة الشؤون الأمريكية بالخارجية الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ تأمل في عقد اجتماع يشكل تقدما إيجابيا لكلا الطرفين في "غضون بضعة أسابيع".

وتوقفت مفاوضات نزع السلاح النووي منذ قمة فبراير الفاشلة في هانوي، والتي لم تتفق خلالها الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على شروط نزع سلاح بيونغ يانغ.

ومع ذلك، حذر المسؤول الكوري الشمالي من أنه "بناء على البدائل التي تتفاوض حولها الولايات المتحدة، فإن الاتفاق بين الطرفين قد يكون قريبا أو على العكس، قد يعزز العداء المتبادل".

وقال ممثل النظام -الذي لم تحدد هويته- "بعبارة أخرى، فإن استئناف الحوار يوفر خيارين: الأزمة أو الفرصة".

تجدر الإشارة إلى أن الخلاف في هانوي كان بشأن عدد المنشآت والأصول الخاصة بالبرنامج النووي الكوري الشمالي الذي يتعين على بيونغ يانغ تفكيكه وحجم العقوبات الدولية على النظام الذي ستخففه واشنطن.

وحتى الآن، لم تتمكن حتى القمة المؤقتة التي عقدت في يونيو الماضي على الحدود بين الكوريتين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، من استئناف المحادثات بين الجانبين.

ومن ناحية أخرى، يعتقد أن الإقالة الأخيرة لجون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، قد تسهم في التقارب بين الطرفين.