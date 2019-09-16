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"التحالف": أسلحة إيرانية وراء مهاجمة منشآت نفطية
الاثنين 16 شتنبر 2019 - 16:39
قال متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن اليوم الاثنين إن المؤشرات الأولية تدل على أن الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين شن بأسلحة إيرانية ولم ينطلق من اليمن.
وقال المتحدث تركي المالكي في مؤتمر صحفي في الرياض "استمرت التحقيقات ولا تزال مستمرة مع الجهات المختصة، كافة المؤشرات والدلائل الخاصة بالعمليات والأسلحة التي تم استخدامها، تعطي دلالة مبدئية أن هذه الأسلحة أسلحة إيرانية، ونحن نعمل على الانتهاء من التحقيقات".
وتابع "ونحن نعمل حاليا على تحديد مكان انطلاق هذه الهجمات الإرهابية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - الفيلسوف الاثنين 16 شتنبر 2019 - 16:56
لا زالت التحقيقات وخلص البحث إلى أن إيران هي من يقف وراء هذه الهجمات... كيف ذالك؟.
وكيف سوف تحددون مكان انطلاق الصواريخ و انتم لم تستطيعوا حتى حماية أنفسكم عند دخول الطائرات... أين كنتم أين جيشكم الذي تصرف عليه ميزانية جعلته يحتل المركز الثالث من حيث النفقات..
وكيف سوف تحددون مكان انطلاق الصواريخ و انتم لم تستطيعوا حتى حماية أنفسكم عند دخول الطائرات... أين كنتم أين جيشكم الذي تصرف عليه ميزانية جعلته يحتل المركز الثالث من حيث النفقات..
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