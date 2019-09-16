"التحالف": أسلحة إيرانية وراء مهاجمة منشآت نفطية

هسبريس - رويترز

قال متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن اليوم الاثنين إن المؤشرات الأولية تدل على أن الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين شن بأسلحة إيرانية ولم ينطلق من اليمن.

وقال المتحدث تركي المالكي في مؤتمر صحفي في الرياض "استمرت التحقيقات ولا تزال مستمرة مع الجهات المختصة، كافة المؤشرات والدلائل الخاصة بالعمليات والأسلحة التي تم استخدامها، تعطي دلالة مبدئية أن هذه الأسلحة أسلحة إيرانية، ونحن نعمل على الانتهاء من التحقيقات".

وتابع "ونحن نعمل حاليا على تحديد مكان انطلاق هذه الهجمات الإرهابية".