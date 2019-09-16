زعيم "داعش": العمليات اليومية مستمرة في العالم

هسبريس - رويترز

نشرت مؤسسة الفرقان، الذراع الإعلامية لتنظيم الدولة الإسلامية، اليوم الاثنين رسالة صوتية منسوبة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي يحذر فيها من أن "العمليات اليومية" مستمرة.

وقال البغدادي في التسجيل "العمليات على قدم وساق وفي مختلف الجهات وبشكل يومي".

وسيكون هذا أول تسجيل للبغدادي منذ أبريل إذا ثبتت صحته. وتحدث البغدادي عن عدد من المناطق منها مالي ومنطقة الشام لكنه لم يذكر توقيتات محددة.