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الرئيسية | خارج الحدود | زعيم "داعش": العمليات اليومية مستمرة في العالم

زعيم "داعش": العمليات اليومية مستمرة في العالم

زعيم "داعش": العمليات اليومية مستمرة في العالم
هسبريس - رويترز
الاثنين 16 شتنبر 2019 - 18:50

نشرت مؤسسة الفرقان، الذراع الإعلامية لتنظيم الدولة الإسلامية، اليوم الاثنين رسالة صوتية منسوبة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي يحذر فيها من أن "العمليات اليومية" مستمرة.

وقال البغدادي في التسجيل "العمليات على قدم وساق وفي مختلف الجهات وبشكل يومي".

وسيكون هذا أول تسجيل للبغدادي منذ أبريل إذا ثبتت صحته. وتحدث البغدادي عن عدد من المناطق منها مالي ومنطقة الشام لكنه لم يذكر توقيتات محددة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - nadori الاثنين 16 شتنبر 2019 - 19:04
اعتقد ان النظام الداعشي يتغذى بواسطة التأييد الإسلامي العالمي,والحمد لله بدأ وعي المسلمين يتقوى ويتبرأ بأفعال هؤلاء الإرهابيين الذين يحرقون البشر والشجر والحجر.لقد بدأ الخناق يشد عليهم بقوة بحيث تاتيهم الهزائم في جميع أماكنهم التي ينشرون فيها الفساد وسمومهم الفتاكة التي لا تبقي ولا تذر .كما قال سيدنا عيسى عليه السلام"بثمارهم تعرفونهم"لقد تركوا الدمار وخربوا عقول الصغار والكبار,فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم,وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
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2 - قمة الجهل الاثنين 16 شتنبر 2019 - 19:44
يا للعجب.. الله سبحانه خلق الإنسان لإعمار الأرض و السعي في عمل الخير، و هدا الجاهل الأحمق يخطط في قتل الأبرياء ليلا و نهارا موقنا أن ما يفعله هو الصواب.. المرجو أن لا نكون أغبياء و نكرر ما يقوله بعض الناس أن أمريكا هي التي خططت و أنتجت لنا هدا، بل انه نتيجة تراكمات سنين من الجهل و سيطرة الحكام و تجويعهم لشعوبهم علميا أولا و اقتصاديا تانيا.
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