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الرئيسية | خارج الحدود | أطباء ومحامون يرفضون إصلاح المعاشات بفرنسا

أطباء ومحامون يرفضون إصلاح المعاشات بفرنسا

أطباء ومحامون يرفضون إصلاح المعاشات بفرنسا
هسبريس - د .ب .أ
الاثنين 16 شتنبر 2019 - 16:55

تجمع محامون وأطباء وطيارون في باريس يوم الاثنين للاحتجاج على خطط الحكومة الفرنسية لإصلاح المعاشات.

وارتدي بعض المحامين ملابس المحاماة وهم يحتجون أمام دار الأوبرا، وفقا لتقرير إذاعته شبكة "فرانس انفو". وكان المحامون من بين مئات الأشخاص، والذين كان من بينهم ممرضون وأطقم ضيافة الطائرات، الذين خرجوا للشوارع للإعراب عن رفضهم لنظام معاشات يشعرون أنه سيؤثر عليهم ماليا.

وتخضع هذه الفئات حاليا لقواعد خاصة تطبق على صناعات معينة وفئات وظيفية لكن النظام الجديد للمعاشات سيجردهم منها. وتؤثر هذه القواعد بشكل أساسي على أولئك الذين يقومون بأدوار مهنية وموظفي الحكومة والعاملين في مجال النقل.

وجاءت الاحتجاجات في أعقاب إضراب عن العمل نفذه العاملون في مترو أنفاق باريس يوم الجمعة وتسبب في إغلاق 10 خطوط من الخطوط الـ16 العاملة بالمدينة.

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