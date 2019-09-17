نجل الرئيس الراحل السبسي يخشى العودة إلى تونس

هسبريس - أ.ف.ب

أبدى حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، خشيته من العودة إلى تونس وحضور جنازة والدته التي توفيت الأحد، لافتا إلى وجود "تهديدات".

وقال حافظ لراديو "اكسبريس اف ام" (الخاص): "سأعود إلى تونس. لا أحد يمكن أن يمنعني. لكن المناخ اليوم غير مقبول، ما يجعلني حذرا"، وتابع: "جئت للخارج لحماية حزبي الذي أصبح مهددا، وأمّي الراحلة طلبت مني ألا أعود".

وإثر انتشار شائعات مفادها أن نجل السبسي سيتم توقيفه حال عودته إلى تونس، نفت وزارة الداخلية في بيان الأحد ذلك، وقالت: "إن المعني (حافظ قائد السبسي) لا يخضع لأيّ إجراء حدُودي".

ويتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد رئيس حزب "نداء تونس" حافظ قائد السبسي منذ 2018 بالوقوف ضده، موردا: "حاول التأثير على والده من أجل تنحيتي من منصبي"؛ كما يتهمه بـ"تدمير" حزب نداء تونس الذي فاز بالتشريعية والرئاسية في 2014.