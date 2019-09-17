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كُتّاب وآراء
"حماس" ترفض الممارسات الإسرائيلية ضد الأسرى
حملت حركة "حماس" إسرائيل، اليوم الثلاثاء، المسؤولية عن تداعيات استمرار الانتهاكات والتصعيد بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم ، في بيان صحفي، إن السلطات الإسرائيلية تتعمد التنصل مما تم التفاهم عليه مع قيادة الحركة الأسيرة والالتفاف على حقوقهم.
وأضاف برهوم أن "حماس لن تسمح بأن تكون حقوق الأسرى ساحة للتنافس الانتخابي الإسرائيلي، ولن تتركهم وحدهم، وستبقى على عهدها معهم، وستخوض المعارك كافة وبكل قوة دفاعا عنهم وعن حقوقهم حتى نيل حريتهم".
ودعا الناطق باسم حماس إلى "أوسع حراك وطني جماهيري وشعبي ومن الفصائل والنخب والمستويات كافة لإسنادهم وتفعيل قضيتهم ودعمهم في مواجهة العنف والإجرام الإسرائيلي بحقهم، وتثبيت حقوقهم المشروعة".
وكان نادي الأسير الفلسطيني أعلن أن دفعات جديدة من الأسرى ستشرع بالإضراب المفتوح عن الطعام، ليصل عدد الأسرى المضربين إلى 140 أسيراً، وستشمل الدفعات الجديدة من المضربين، أسرى من سجني "عوفر" و"مجدو".