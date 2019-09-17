قيس سعيد: الناخبون التونسيون وراء "ثورة شرعية"

هسبريس - أ.ف.ب

في شقة صغيرة بالعاصمة التونسية حيث مقر حملته الانتخابية، يستقبل المرشح قيس سعيد الصحافيين. يستشهد بكبار الفلاسفة، ويبتسم بين الفينة والأخرى، ويطرح مفاهيم معقدة.

واعتبر هذا الأكاديمي، المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس بعد جولتها الأولى الأحد التي تصدر نتائجها، أن الناخبين قاموا بـ"ثورة شرعية".

أحدثتم مفاجأة بتصدركم الدورة الأولى، حسب نتائج جزئية. ما هي برأيكم رسالة الناخبين في الاقتراع؟

وجّه الناخبون رسالة واضحة وجديدة تماما. لقد قاموا بثورة في نطاق الشرعية، ثورة في إطار الدستور. يريدون شيئا جديدا. نحتاج فكرا سياسيا جديدا.

وأنا اليوم في المرتبة الأولى؛ لأني لم أقم بحملة انتخابية تقليدية، قمت بحملة تفسيرية تتمحور حول الوسائل القانونية (الدستورية) التي تتيح للشبان تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم، وأن يكونوا أفرادا يمارسون سيادتهم كل يوم.

عبّر الناخبون عن تطلعات كبيرة في المستوى الاجتماعي. ما هي أولوياتكم إذا أصبحتم رئيسا؟

المشكلات الاجتماعية لن تحل بالسلطة المركزية. ستكون قضية الشعب الذي سيجد الحلول. أنا لا أبيع برنامجا، على المواطنين تحديد البرنامج والخيارات الكبرى لتجاوز البؤس. يجب أن ينبع ذلك منهم.

في سيدي بوزيد والقصرين (مناطق مهمشة في وسط تونس الغربي) بإمكان الشبان أن يحددوا برنامجهم انطلاقا من مشاغلهم ومعيشهم اليومي. لديهم حلول.

سيكون المجتمع المدني الفاعل الرئيسي. نحتاج تنظيما سياسيا وإداريا جديدا يتمحور حول الديمقراطية المحلية، ويكون عماده المجالس المحلية مع أعضاء منتخبين يمكن إقالتهم أثناء ولايتهم.

يقال إن لديكم مواقف محافظة جدا بشأن قضايا المجتمع؟

تونس كانت دائما بلدا منفتحا، وهي مجتمع معتدل. أنا منفتح على كافة الأفكار الحداثية. يمكن أن نتحاور. مثلا، بشأن عقوبة الإعدام (التي كان أيّدها) حولها نقاش قديم جدا؛ لكنها ليست أولويتنا. النقاش سيستمر بالتأكيد. ما يهمني هو أن نبحث معا في كيفية القضاء على الجريمة.