محاكمة "الداعية" هارون يحيى تنطلق في إسطنبول

هسبريس - د.ب.أ

بدأت في تركيا، الثلاثاء، محاكمة داعية تلفزيوني تركي، متهم بالتورط في الجريمة المنظمة والاعتداء الجنسي، في سجن سيليفري بإسطنبول، حسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الحكومية.

واكتسب عدنان أوكتار المعروف بهارون يحيى شهرته من خلال برنامجه التلفزيوني على محطة "A9"، حيث يظهر عادة محاطا بالنساء اللاتي يطلق عليهن اسم "قططه الصغيرة"، أثناء تقديمه مناظرات دينية على التليفزيون.

وكان الداعية التركي سالف الذكر قد اعتقل في يوليوز من عام 2018. ويحاكم أيضا نحو 225 من أتباعه، عن جرائم ذات الصلة في القضية نفسها.

وفي لائحة اتهام مكونة من نحو 4000 صفحة، أشار ممثلو الادعاء إلى أوكتار وأتباعه، بوصفهم أعضاء في "منظمة إجرامية مسلحة"، حسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول".

ويضيف التقرير أن هناك نحو 100 من الضحايا المزعومين، ومن بينهم قائد شرطة سابق، معنيون بالقضية.

ويسعى ممثلو الادعاء إلى الحكم على أوكتار، الذي يبلغ 63 عاما من العمر، بالسجن لمدة تتراوح بين 420 و871 عاما، في أكثر من 20 من الاتهامات المنفصلة، التي تشمل التجسس ومساعدة منظمة إرهابية والشروع في القتل والاحتيال والتزوير وسوء معاملة الأطفال، حسب ما ورد في لائحة الاتهام.

ومن جانبه، ينفي عدنان أوكتار، الداعية التلفزيوني التركي المتهم بالتورط في الجريمة المنظمة والاعتداء الجنسي، جميع تلك الاتهامات.