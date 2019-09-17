محتجون يرفضون إعلان إجراء الرئاسيات الجزائرية

مروة سلام*

نظم مئات الجزائريين احتجاجا اليوم الثلاثاء ضد الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية في دجنبر، وهتفوا بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات إلى حين إزاحة "رجال النظام".

وأطلقت الانتخابات المقررة مرحلة جديدة من المواجهة بين المحتجين والدولة. وكانت الاحتجاجات الحاشدة بدأت في فبراير، وأجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل، ثم استمرت أسبوعيا منذ ذلك الحين للمطالبة بالتطهير الشامل للنخبة الحاكمة.

وفي الربيع والصيف، احتجزت الحكومة شخصيات بارزة بتهم فساد، لكنها بدأت أيضا في ممارسة مزيد من الضغط على المحتجين بالقبض على زعماء معارضة ونشر مزيد من أفراد الشرطة في المظاهرات الاحتجاجية.

ودعا قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح على مدى شهور إلى إجراء انتخابات، وقال إنها الحل الوحيد للخروج من الأزمة. وأعلن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح يوم الأحد أن الانتخابات ستُجرى في ديسمبر.

وسيتضح في المسيرات التي تُنظم في الأسابيع المقبلة إن كان إعلان موعد الانتخابات الرئاسية يوم الأحد والتواجد المكثف لأفراد الشرطة في الاحتجاجات سوف يؤدي إلى ردعها أم إلى إشعالها من جديد.

وردد المحتجون هتافات اليوم الثلاثاء مفادها أنهم لن يوقفوا احتجاجاتهم، وطالبوا بدولة مدنية لا عسكرية، كما طالبوا باستقالة بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.