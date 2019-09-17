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الرئيسية | خارج الحدود | محتجون يرفضون إعلان إجراء الرئاسيات الجزائرية

محتجون يرفضون إعلان إجراء الرئاسيات الجزائرية

محتجون يرفضون إعلان إجراء الرئاسيات الجزائرية
مروة سلام*
الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 18:40

نظم مئات الجزائريين احتجاجا اليوم الثلاثاء ضد الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية في دجنبر، وهتفوا بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات إلى حين إزاحة "رجال النظام".

وأطلقت الانتخابات المقررة مرحلة جديدة من المواجهة بين المحتجين والدولة. وكانت الاحتجاجات الحاشدة بدأت في فبراير، وأجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل، ثم استمرت أسبوعيا منذ ذلك الحين للمطالبة بالتطهير الشامل للنخبة الحاكمة.

وفي الربيع والصيف، احتجزت الحكومة شخصيات بارزة بتهم فساد، لكنها بدأت أيضا في ممارسة مزيد من الضغط على المحتجين بالقبض على زعماء معارضة ونشر مزيد من أفراد الشرطة في المظاهرات الاحتجاجية.

ودعا قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح على مدى شهور إلى إجراء انتخابات، وقال إنها الحل الوحيد للخروج من الأزمة. وأعلن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح يوم الأحد أن الانتخابات ستُجرى في ديسمبر.

وسيتضح في المسيرات التي تُنظم في الأسابيع المقبلة إن كان إعلان موعد الانتخابات الرئاسية يوم الأحد والتواجد المكثف لأفراد الشرطة في الاحتجاجات سوف يؤدي إلى ردعها أم إلى إشعالها من جديد.

وردد المحتجون هتافات اليوم الثلاثاء مفادها أنهم لن يوقفوا احتجاجاتهم، وطالبوا بدولة مدنية لا عسكرية، كما طالبوا باستقالة بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - من قريب.. الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 19:18
يا بنت الشاوية الرجلة والنيف Dz ( إن كنت جزائرية فعلا) بعد شهرين من الآن ستظهر لك الرجلة الحقيقية والنيف الحقيقي للجزائريين أمام كايد صالح الدي هدد بفرض الراي الوحيد بالقوة وعدم مسك العصى من الوسط
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2 - nadori الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 19:33
اصبح القائدصالح وبنصالح يتبادلان الأدوار,مرة يعلن هذا يوم الانتخابات ومرة يعلن الاخر,فاذا قال الشعب الجزائري ان القائد صالح ليس له حق دستوري ليعلن ذلك قال بنصالح انا كرئيس مؤقت لي حق دستوري.اصبحوا يتلاعبون بعقول الشعب الجزائري المغلوب على امره,منذ استقلالهم وهم يمتصون دماءهم ويشربون خيراتهم من النفط والغاز ,والشعب الجزائري يفتش عن الاكل في قمامة الازبال او يغامر على قوارب الموت نحو الفردوس الاروبي وهم في بلدهم عندهم جنة عدن يتمتع بها الجنيرالات وازلام الجنيرالات وعملاء الجنيرالات ,زكمموا حتى افواههم وكتفوا أجسادهم فلا كلام ولا حركة منذ الاستقلال ,واليوم يضحكون عليهم بهذ اللعبة الخبيثة التي ينسجها القائد صالح واصحابه أصحاب الكروش العريضة
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