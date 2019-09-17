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الرئيسية | خارج الحدود | جولة إعادة بين سعيد والقروي في رئاسيات تونس

جولة إعادة بين سعيد والقروي في رئاسيات تونس

جولة إعادة بين سعيد والقروي في رئاسيات تونس
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 14:44

قالت هيئة الانتخابات المستقلة في تونس، اليوم الثلاثاء، إن أستاذ القانون قيس سعيد وقطب الإعلام نبيل القروي المحتجز بتهمة غسل الأموال فازا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الأحد.

وحصل سعيد على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما جاء القروي في المركز الثاني بنسبة 15.6 بالمئة.

وفي بيان أرسل إلى وسائل الإعلام، هنأ حزب النهضة المرشحين الفائزين وتمنى أن تتم الجولة الثانية من الانتخابات بشكل "طبيعي" مثلما حدث في الجولة الأولى.

ولم يتم تحديد تاريخ للجولة الثانية، لكنها ستكون قبل 13 أكتوبر المقبل وستتزامن مع حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 6 أكتوبر من العام الجاري.

ويتبنى كلا المرشحين خطابا شعبويا وموقفا ضد الطبقة السياسية القديمة، ويتشابهان في أنهما جاءا من خارج المؤسسة السياسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - moussa الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 17:00
Big congratulations to Tunisia! Wish the rest of he Arab world can learn little bit from them.
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