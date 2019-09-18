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الرئيسية | خارج الحدود | تركيا تستعد لـ"تحرير الفيزا" مع الاتحاد الأوروبي

تركيا تستعد لـ"تحرير الفيزا" مع الاتحاد الأوروبي

تركيا تستعد لـ"تحرير الفيزا" مع الاتحاد الأوروبي
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 14:50

أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان تعميمًا لتسريع الجهود المبذولة لتلبية واستيفاء المعايير المتعلقة بـ"بعملية حوار تحرير التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي"، والخاصة بإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة دخول دول شنغن، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء.

وبيّن التعميم أن المؤسسات والهيئات العامة ذات الصلة، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية، ورئاسة الاتحاد الأوروبي، تتولى مسألة المباحثات الجارية مع الجانب الأوروبي في إطار "عملية حوار تحرير التأشيرة" التي انطلقت بشكل متزامن مع اتفاقية "إعادة القبول" التي وقعت في 16 دجنبر بين أنقرة وبروكسل.

وذكر التعميم أنه "من أجل ضمان استكمال تحرير التأشيرات، خلال المرحلة المقبلة، من الضروري تسريع الجهود للإيفاء بالمعايير المنصوص عليها في خريطة طريق، وضمان استمرار الجهود الخاصة باستيفاء المعايير التي أكدتها المفوضية الأوروبية"

وتابع: "هناك مهام تقع على المؤسسات، الهيئات العامة التي ساهمت بشكل كبير في انطلاق عملية حوار تحرير التأشيرة، وتقدمها بشكل إيجابي"، مضيفا: "تم التأكيد على أن هذه العملية يجب أن تتم بالتعاون والتضامن والاستمرارية بين المؤسسات، لا سيما مساهمة وزارتي العدل والداخلية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - reda الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 15:03
et pourquoi pas le maroc ? il faut que nos responsables fasse des efforts pour dispenser les marocains des visa schengen
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2 - مواطن الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 15:14
عصرهوم اردوغان
حقا حنا باش خرجنا بداك الوضع المتقدم؟
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3 - غير على سبة الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 15:36
من الف المستحيل يدخلو السوسة الاتراك حتى هوما كيحركو,,الدول العربية لي كيدخلو اوروبا بدون ثاشيرة هي الامارات,ؤقطر,,,,,حتى السعودية خصهوم ثاشيرة ولكن ماشي صعيبة بحال على لي معروفين بالحريك.
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4 - مستحيل الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 15:46
مجرد كلام في كلام مستحيل يطلقولهم بلا فيزا 100 مليون تركي بصبحو في أوروبا
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5 - مغربي في بلاد الغربة الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 15:55
الرئيس التركي أوردوغان جاء فعلا ليخدم بلاده وجعلها من بين البلدان المتقدمة ويضرب لها ألف حساب والآن تركيا تعد من بين الدول المانحة و مستقلة عن الصندوق الدولي الذي يتدخل في سياسة البلدان الضعيفة.
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