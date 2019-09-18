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كُتّاب وآراء
تركيا تستعد لـ"تحرير الفيزا" مع الاتحاد الأوروبي
أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان تعميمًا لتسريع الجهود المبذولة لتلبية واستيفاء المعايير المتعلقة بـ"بعملية حوار تحرير التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي"، والخاصة بإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة دخول دول شنغن، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء.
وبيّن التعميم أن المؤسسات والهيئات العامة ذات الصلة، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية، ورئاسة الاتحاد الأوروبي، تتولى مسألة المباحثات الجارية مع الجانب الأوروبي في إطار "عملية حوار تحرير التأشيرة" التي انطلقت بشكل متزامن مع اتفاقية "إعادة القبول" التي وقعت في 16 دجنبر بين أنقرة وبروكسل.
وذكر التعميم أنه "من أجل ضمان استكمال تحرير التأشيرات، خلال المرحلة المقبلة، من الضروري تسريع الجهود للإيفاء بالمعايير المنصوص عليها في خريطة طريق، وضمان استمرار الجهود الخاصة باستيفاء المعايير التي أكدتها المفوضية الأوروبية"
وتابع: "هناك مهام تقع على المؤسسات، الهيئات العامة التي ساهمت بشكل كبير في انطلاق عملية حوار تحرير التأشيرة، وتقدمها بشكل إيجابي"، مضيفا: "تم التأكيد على أن هذه العملية يجب أن تتم بالتعاون والتضامن والاستمرارية بين المؤسسات، لا سيما مساهمة وزارتي العدل والداخلية".
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تعليقات الزوّار (5)
حقا حنا باش خرجنا بداك الوضع المتقدم؟