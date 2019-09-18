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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الأمريكي ترامب يرشح أوبراين لخلافة بولتون

الرئيس الأمريكي ترامب يرشح أوبراين لخلافة بولتون

الرئيس الأمريكي ترامب يرشح أوبراين لخلافة بولتون
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 15:15

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، ترشيح مبعوثه الخاص لشؤون تحرير الرهائن روبرت أوبراين لمنصب مستشار الأمن القومي وذلك بعد إقالة جون بولتون.

وكتب ترامب على تويتر "يسعدني الإعلان تسمية روبرت أوبراين، الذي حقق الكثير من النجاحات في منصب المبعوث الرئاسي الخاص بشؤون تحرير الرهائن في وزارة الخارجية، كمستشار جديد للأمن القومي. لقد عملت مع روبرت بجدّ ولوقت طويل، سوف يقوم بعمل رائع!".

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