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الرئيسية | خارج الحدود | بريطانيا ترفض مهلة نهاية شتنبر بشأن "بريكسيت"

بريطانيا ترفض مهلة نهاية شتنبر بشأن "بريكسيت"

بريطانيا ترفض مهلة نهاية شتنبر بشأن "بريكسيت"
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:50

رفضت بريطانيا "مهلة نهاية شتنبر" التي طرحها رئيس الوزراء الفنلندي، انتي ريني؛ لتقدم لندن ضمنها اقتراح اتفاق مكتوبا، بهدف تجنب خروجها من الاتحاد الأوروبي عبر "بريكست" من دون اتفاق.

وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية للصحافيين بقوله: "سنقدم حلولا مكتوبة رسمية عندما نكون جاهزين، ولكن ليس بحسب مهلة مصطنعة".

ونبه رئيس الوزراء الفنلندي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى أن "على المملكة المتحدة أن تقدم اقتراحا مكتوبا بحلول نهاية شهر شتنبر الجاري".

كما أردف المتحدث البريطاني: "أجرينا محادثات مفصلة مع المفوضية في الأسابيع الأخيرة"، وأضاف: "لقد تقاسمنا سلسلة وثائق خطية سرية لعمل تقني، تعكس الأفكار التي طرحتها المملكة المتحدة".

وأوضح المتحدث أن لندن ستقدم هذه الاقتراحات الرسمية "حين يتضح أن الاتحاد الأوروبي سينظر فيها بروح بناءة بغية استبدال "شبكة الأمان"، في إشارة إلى البند الذي يتمسك به الاتحاد الأوروبي ويرفضه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لتفادي قيام حدود فعلية بين إقليم إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

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