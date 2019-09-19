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الرئيسية | خارج الحدود | قتيلان في اشتباكات بين محتجين والأمن الجزائري

قتيلان في اشتباكات بين محتجين والأمن الجزائري

قتيلان في اشتباكات بين محتجين والأمن الجزائري
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 19 شتنبر 2019 - 14:55

قتل شخصان في صدامات وقعت ليلاً بين محتجين وقوات أمنية في منطقة غليزان الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر غرب الجزائر العاصمة، وفق ما ذكر بيان صادر عن النيابة الخميس.

واندلعت الصدامات إثر وفاة مراهق في حادث مرور مع سيارة للشرطة، وفق وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي ارهيو القريبة من غليزان.

وقام سكان غاضبون إثر ذلك بقطع طرقات بالحجارة وإشعال إطارات مطاطية. وأصيب شخصان اثر تدخل الشرطة ما أدى إلى وفاتهما لاحقا، وفق المصدر نفسه.

وأشار بيان وكيل الجمهورية إلى أنّ المراهق يبلغ من العمر 15 عاماً، وقتل إثر اصطدام سيارة تابعة للشرطة بدراجته النارية. وأدى هذا الحادث أيضاً إلى "إصابة من يرافقه بجروح بالغة"، ويبلغ من العمر 24 عاماً.

ولفت أيضاً إلى أنّ المحتجين الذين "خرّبوا المرافق العمومية"، حاولوا "اقتحام مقر أمن" الدائرة بهدف "القبض على موظف الشرطة المتسبب بحادث المرور".

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، إيفاد لجنة تحقيق من قبل المديرية العامة للأمن الوطني بغية التقصي "حول الظروف وملابسات الحادث إلى جانب تحديد المسؤوليات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - به فيه الخميس 19 شتنبر 2019 - 15:50
هل ارادوا استغلال حادثة سير مع سيارة للشرطة من اجل الفوضى و يفعلون مثل الدين اقحموا المرحوم محسن فكري في حادث عرضي
فلو تدخل الامن المغربي بحزم في الوهلة الاولى فلن نسمع بما يسمى الصنديد او غيرة
الشرطة الجزاءرية تتعرف تخدم
فالاول يموت المش
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