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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | خارج الحدود | مصادر: وفاة الرئيس التونسي الأسبق بن علي

مصادر: وفاة الرئيس التونسي الأسبق بن علي

مصادر: وفاة الرئيس التونسي الأسبق بن علي
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 19 شتنبر 2019 - 15:48

أفادت مصادر إعلامية تونسية أن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (83 عاما) توفي اليوم في مقر إقامته بالسعودية بعد صراع مع المرض.

وقال محامي أسرة بن علي إنه توفي اليوم الخميس في منفاه بالسعودية، وذلك بعد أيام من انتخابات حرة أجرتها تونس.

وأفاد المحامي منير بن صالحة لرويترز في اتصال هاتفي قائلا: "بن علي توفي قبل قليل في السعودية".

وكان بن علي قد فر من البلاد في يناير من عام 2011 في أعقاب الاحتجاجات التي أنهت حكمه.

وأُدخل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات في السعودية، حيث قضى 3 أشهر في العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - سعيد مغربي قح الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:01
جنازة رجل..رحمه الله إن كان مسلما.. !
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20
2 - الوسن الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:02
لا شيءَ يبقى على حالِه للولادة وَقْتٌ وللموت وقتٌ وللصمت وَقْتٌ وللنُّطق وقْتٌ وللحرب وقْتٌ وللصُّلحِ وقْتٌ وللوقتِ وقْتٌ.
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29
3 - فرنسا الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:03
أين المال ؟ أين القصور ؟ أين الذهب ،أين الجاه و البذخ ؟ تعلموا يا حكام العرب على أي رحمه الله تعالى
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52
4 - جواد بن حمو الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:03
وما علينا الا ان نذكر امواتنا بالخير الله يرحمو برحمة الله الواسعة
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37
5 - عبدو من الرباط الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:04
هل اخذ معه الكرسي او المليارات واطنان الذهب .فقط ذهب وسط كفن أبيض وأعماله هي التي رافقته عبرة للحكام الذين يستولون على الأخضر واليابس وشعبهم يموت فقرا وجوعا .
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37
6 - صالح الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:04
ان لله وان اليه لا رجعون .اين اموال واين القصور واين الهيبة يا حكام العرب استقيدوا من النوم .كل شيء له نهاية .يوم القيامة لقائك مع شعبك .
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19
7 - المصطفاوي الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:04
سبحان الخالق العظيم، الذي قهر الخلائق ضعيفهم وقويهم بالموت. سبحان ذو الملك والملكوت سبحان ذو القوة والحول والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.
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42
8 - %%%% الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:04
fhamtkome est mort. ni l or du monde ni l argent ne te ramenera a la vie ni au paradis dieu est grand .un message que je passe a tous les responsables et les politiciens li mafahmounache .et comme meme lah yarahmou .il en a besoin.
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4
9 - abouama الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:07
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له و ارحم جميع اموات المسلمين.
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10 - منتسب سابق الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:07
ها هو قد ترك لكم الجمل بما حمل فادكروا امواتكم بخير
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-2
11 - مواطن غيور الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:08
واعتبروا ياأولي الالباب: لم تنفعه لا اموال ولا ذهب ولا ماس ولا قصور مات غريبا ومغضوبا عليه : ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام
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12 - N.H الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:09
كل من عليها فان و يبقى وجه ربك دو الجلال و الإكرام،أيها الطغات العرب إحدرو يوم الحساب و العقاب
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13 - khadija الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:10
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما عمل في التونسيين نسأل له الرحمة والمغفرة من الله
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14 - رشيد امستردام الهولندية الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:10
ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته سعداتك يافاعل الخر
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم
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15 - hamama الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:10
انا لله وانا اليه راجعون..كل نفس ذائقة الموت..وغذا توفى كل نفس بما كسبت..فماذا اعددت لملك الملوك عندما يسألك عن ما ولاك امرهم في الدنيا..اعتبروا يااولي الالباب..
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16 - لمثل هذا فأعدوا الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:11
إن لله وإن إليه راجعون.
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله ) إِذْ أَبْصَرَ جَمَاعَةً .
فَقَالَ : " عَلَى مَ اجْتَمَعُوا هَؤُلَاءِ " ؟
فَقِيلَ : عَلَى قَبْرٍ يَحْفِرُونَهُ .
قَالَ : فَبَدَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله ) وَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَصْحَابُهُ مُسْرِعاً حَتَّى أَتَى الْقَبْرَ ، فَجَثَا عَلَيْهِ .
قَالَ : فَاسْتَقْبَلْتُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ لِأَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ ، فَبَكَى حَتَّى بُلَّ التُّرَابُ مِنْ دُمُوعِهِ .
ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ : " إِخْوَانِي لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا " 
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17 - عبد الاله الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:11
و جاءت سكرة الموت بالحق .ذلك ما كنت منه تحيد.(صدق الله العظيم)
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18 - سفح الجبل الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:11
ان لله وان اليه راجعون تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وتجاوز عن سيئاته يجب علي حكام العرب والمسلمين اخد العبرة لا مفر من الموت والمحاسبة امام الله عز وجل عن كل صغيرة وكبيرة
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19 - hayat الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:12
انا لله و انا اليه راجعون
 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
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20 - مواطن الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:13
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك دو الجلال والإكرام. طوبى لمن فعل خيرا في وطنه.
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21 - الواسيني الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:14
رحمه الله . وغفر له ان كان مسيئا اللهم تجاوز عنه وعنا اجمعين . هل رأيتم عدله سبحانه لا احد يبقى خالدا مهما كانت مرتبته في الدنيا اللهم نسألك حسن الخاتمة
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22 - البوحي الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:16
الله يرحمه و يسكنه فسيح جناته
اذكروا أموالكم بخير
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23 - Abdelhak الخميس 19 شتنبر 2019 - 16:16
حياة بنو آدم تبدأ من لحظة موته في الدنيا هذه هي الحقيقة المطلقة التي لا تناقش.
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