مصادر: وفاة الرئيس التونسي الأسبق بن علي

هسبريس ـ مُتابعة

أفادت مصادر إعلامية تونسية أن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (83 عاما) توفي اليوم في مقر إقامته بالسعودية بعد صراع مع المرض.

وقال محامي أسرة بن علي إنه توفي اليوم الخميس في منفاه بالسعودية، وذلك بعد أيام من انتخابات حرة أجرتها تونس.

وأفاد المحامي منير بن صالحة لرويترز في اتصال هاتفي قائلا: "بن علي توفي قبل قليل في السعودية".

وكان بن علي قد فر من البلاد في يناير من عام 2011 في أعقاب الاحتجاجات التي أنهت حكمه.

وأُدخل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات في السعودية، حيث قضى 3 أشهر في العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة.