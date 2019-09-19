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كُتّاب وآراء
التحالف يحبط هجوما حوثيا جنوب البحر الأحمر
ذكرت قناة العربية اليوم الخميس أن التحالف بقيادة السعودية اعترض زورقا محملا بالمتفجرات ودمره بعد أن أرسله الحوثيون المتحالفون مع إيران من ميناء الحديدة الرئيسي في اليمن.
وقال التحالف في بيان "منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم الخميس ... محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة".
وأضاف البيان "تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وتهديدا لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية".
ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.
ولم يرد تأكيد بعد من الحوثيين الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم وقع في مطلع الأسبوع على منشأتي نفط سعوديتين. ورفضت الرياض تلك المزاعم وقالت إن الهجوم لم يأت انطلاقا من اليمن.